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24 січня • оновлено в 20:14
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Артилерія б'є біля Донецького аеропорту: налякані мешканці викладають відео

2.3т
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У п'ятницю, 24 січня, в окупованому Донецьку і Авдіївці прогриміли ряд вибухів, імовірно, важкої артилерії.

Місцеві жителі протягом усього дня чули постріли. Підтверджуючі відео з'явилися в соцмережі Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, користувачі відзначили, що артилерією, ймовірно, вдарили по Донецькому аеропорту. Також звуки канонади були чутні і на інших напрямках – тривожні повідомлення надійшли з різних частин міста. За словами жителів, вони не помічали подібного останні півроку.

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Біля Донецького аеропорту прогриміли звуки артилерії

Біля Донецького аеропорту прогриміли звуки артилерії

Скріншот з відео

Артилерія б'є біля Донецького аеропорту: налякані мешканці викладають відео

dialog.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали, як зараз виглядає центр Донецька, що найбільш постраждав у результаті обстрілів.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Тренируются местные аборигены,снаряды надо утилизировать.
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Юг Руси
Юг Руси
Вопрос: - Зачем бить по раздолбанному, несуществующему аэропорту? Ответ: - лохлоСМИ! )))
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Ой, бля! и хто это сделал? неушто "воины света"?
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