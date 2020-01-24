Артилерія б'є біля Донецького аеропорту: налякані мешканці викладають відео

У п'ятницю, 24 січня, в окупованому Донецьку і Авдіївці прогриміли ряд вибухів, імовірно, важкої артилерії.

Місцеві жителі протягом усього дня чули постріли. Підтверджуючі відео з'явилися в соцмережі Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, користувачі відзначили, що артилерією, ймовірно, вдарили по Донецькому аеропорту. Також звуки канонади були чутні і на інших напрямках – тривожні повідомлення надійшли з різних частин міста. За словами жителів, вони не помічали подібного останні півроку.

Біля Донецького аеропорту прогриміли звуки артилерії Скріншот з відео

dialog.ua

Авдіївка 16-55 Уже тихіше, але чутно pic.twitter.com/gtqgxosLEX - Лєтов Єгор (@ tiamat007) January 24, 2020

Донецьк, Спартак, Піски. Війна повним ходом, діряві палять. зе в курсі? pic.twitter.com/G0fWHq5qiC - 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_ יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@ herooftheday10) January 24, 2020

Донецьк зараз слухає. Кажуть в районі аеропорту йде бій. https://t.co/m9dDOW6ooS pic.twitter.com/gZBOgZVcVq - 10 квітня (@ buch1004) January 24, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали, як зараз виглядає центр Донецька, що найбільш постраждав у результаті обстрілів.

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