У Донецькій області в школі розпилили газ: є постраждалі

В Авдіївці Донецької області в школі №7 невідомі розпилили перцевий газ. 16 дітей звернулися за допомогою медиків, двоє були госпіталізовані.

Їхній стан оцінюють як нормальний, повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник військово-цивільної адміністрації міста Павло Малихін. Навчальний процес у школі був зупинений.

"На місці працюють ДСНС, правоохоронці й відповідні служби військово-цивільної адміністрації", – додав він.

Ілюстрація bbc.com

Поліція встановлює особу зловмисника і причини події.

Як писав OBOZREVATEL, 3 квітня в Броварах під Києвом у шкільній їдальні учень розпорошив невідому речовину з балона. Всіх дітей довелося евакуювати, навчальний процес зупинили.

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