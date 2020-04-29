У Донецькій і Дніпропетровській областях на території колишніх міського клубу й дитячого табору знайшли величезні склади військової техніки, зброї, боєприпасів і вибухових речовин.

Про це 29 квітня повідомила пресслужба Офісу генпрокуратури. Озброєння було виявлено під час здійснення процесуального керівництва в кримінальному провадженні військовими прокурорами Донецького гарнізону Об'єднаних сил спільно з командуванням Об'єднаних сил і ГУ Нацполіції в Донецькій області.

Виявлені склади зброї gp.gov.ua

Зокрема, знайшли: бойову машину піхоти БМП-2К, бронетранспортер БТР-70, протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра" (100 мм), два міномети 2Б11 (120 мм), міномет "Васильок" (82 мм), протитанкову рушницю Дегтярьова (14,5 мм), дві автоматичні нарізні артилерійські гармати 2А42 (30 мм), 63 протитанкових керованих ракетних комплексів 9К111 "Фагот", дві пускові установки для протитанкових керованих ракет та ракети до них, станковий автоматичний гранатомет АГС-17 (30 мм), ручний кулемет РПК (5,45 мм), два кулемети "Максіма" (7,62 мм), два кулемети ПКТ (7,62 мм), кулемет ДШК (12,7 мм), п’ять гранатометів РПГ-7, п’ять підствольних гранатометів, 25 автоматів АК різних калібрів і систем, три одиниці зброї невідомого зразка калібру (7,62 мм і 12,7 мм) та пістолет АПС (9 мм).

Виявлені склади зброї gp.gov.ua

Виявлені склади зброї gp.gov.ua

Там же правоохоронці виявили близько 100 тонн боєприпасів, у тому числі кілька сотень 122 мм пострілів до гармати Д-30, 1500 штук мін калібру 120 мм, 300 одиниць 100 мм пострілів до гармати МТ-12 "Рапіра", 1000 штук 82 мм мін і 73 мм пострілів ПГ-9С, 5000 штук 30 мм пострілів ВОГ-17М, сотні ручних протитанкових гранат типу РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26, більше 1000 гранат типу Ф-1, РГД-5, РГН, РГО, десятки тисяч набоїв калібру 12,7 мм, 14,5 мм, 23 мм, півмільйона набоїв калібру 5,45 мм і 7,62 мм, понад 200 протитанкових і протипіхотних мін типу ТМ, ОЗМ, МОН різних модифікацій та багато інших бойових припасів і вибухових речовин.

Виявлені склади зброї gp.gov.ua

Походження зброї та причетні особи встановлюються слідством. Озброєння та боєприпаси з метою безпечного зберігання будуть вивезені на польові склади Операції об'єднаних сил.

Виявлені склади зброї gp.gov.ua

Зазначимо, журналіст Юрій Бутусов на сторінці в Facebook заявив, що повідомлення прокуратури про виявлення складів нібито є фейком.

Посилаючись на джерело він пише, що обшуки проходили на військовій базі 3-го полку спецназу в селі Великомихайлівка Покровського району Дніпропетровської області. Боєприпаси знаходяться на балансі ЗСУ і військове керівництво нібито має на них усі документи.

Виявлені склади зброї gp.gov.ua

Виявлені склади зброї gp.gov.ua

Виявлені склади зброї gp.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, окупація шахтарського міста Кадіївка (колишній Стаханов) на Луганщині стала можливою завдяки безпосередній участі так званих донських козаків. У результаті місто стало тиловим штабом незаконних збройних формувань, заявляється в звіті Української Гельсінської спілки з прав людини.