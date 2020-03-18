У "ДНР" запанікували через коронавірус і "скопіювали" застереження Києва

Так звана влада тимчасово окупованих територій Донецької області запанікувала через поширення коронавірусу в світі й закликала всіх жителів "ДНР", які перебувають на території саме України та інших країн, повернутися додому.

Водночас варто зауважити, що серед таких держав терористи, однак, не вказали Росію, де заражених COVID-19 значно більше, ніж в Україні (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

У "ДНР" взагалі поспішили запевнити, що в невизнаній республіці не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірус. Натомість видали заяву, нібито у зв'язку з "погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні і ймовірним збільшенням там випадків інфікування" китайським вірусом можливе повне припинення руху громадян через пункти прикордонного та митного контролю "ДНР".

У "ДНР" заявили, що у них немає коронавірусу

"Нині на території "ДНР" не зареєстровано жодного випадку захворювання на нову коронавірусну інфекцією, викликану COVID-19. Настійно рекомендуємо жителям дотримуватися профілактичних заходів і утриматися від будь-яких зарубіжних поїздок", – йдеться у зверненні терористів.

Водночас, за прикладом рекомендацій щодо карантину, які нещодавно ввів Кабінет міністрів України, у "ДНР" теж вирішили вчинити аналогічно.

"Громадяни, які прибули з держав із неблагополучною ситуацією з поширенням коронавірусу, зобов'язані самоізолюватися вдома на термін 14 днів із дня прибуття", – заявили вони.

До таких країн терористи віднесли Україну, Китай, Іспанію, Італію, Іран, Корею, Францію та Німеччину. Однак не Російську Федерацію, де, згідно з онлайн-картами поширення коронавірусу, зафіксовано вже 147 випадків інфікування COVID-19, тоді як в Україні лише 14.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

У "ДНР" зафіксували перший випадок підозри на зараження COVID-2019. Жінку госпіталізували до інфекційного відділення 10 березня, оскільки в "ДНР" немає тестів для визначення коронавірусу, інформації про діагноз немає.

В окупованій Горлівці в терористичній "ДНР" почалася паніка через госпіталізацію жінки, яка прилетіла з Китаю й у якої з'явилися симптоми, що нагадують коронавірус.

Російські окупаційні адміністрації в Донецькій і Луганській областях ввели режим підвищеної готовності на підконтрольних їм територіях через спалах коронавірусу.

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