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7 березня • оновлено в 01:54
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У "ДНР" заявили про змову німецьких вірусологів на Донбасі. Відео

1.6т
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У "ДНР" видали фейк про те, що на підконтрольній Україні частині Донбасу медики з Німеччини нібито проводять експеримент і збирають "зразки кліщів, свинячих сироваток і роблять проби ґрунтів".

Із такою заявою в ефірі пропагандистських медіа виступив так званий заступник начальника управління "народної міліції" незаконної республіки Едуард Басурін (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Зазначимо: він читав текст за допомогою суфлера і часто запинався, а деякі слова вимовляв по складах.

У "ДНР" розповіли про провокації німецьких вірусологів

У "ДНР" розповіли про провокації німецьких вірусологів

Колаж

Досліджують німці, з його слів, збудників "конго-кримської геморагічної лихоманки, лептоспірозу, менінгіту, енцефаліту, висипного тифу, а також хантавірусу".

"За даними нашого джерела, настільки масштабна діяльність медиків викликана можливими спалахами особливо небезпечних зоонозних захворювань, що загрожують санітарній, епізоотичній та епідеміологічній обстановці в Донецькій і Луганській областях, викликаних тривалими бойовими діями", – вважає Басурін.

Вірусологи, за його словами, задумали заразити тваринницькі ферми в Україні, щоб збільшити імпорт м'яса з Європи.

Як писав OBOZREVATEL, жительку Чернівців, яка брала участь у "бунті" біля будинку інфікованого коронавірусом чоловіка, притягли до відповідальності за поширення неправдивих чуток про COVID-19.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі російська пропаганда
Особа
Едуард Басурін
Місце
Україна Донецьк
Теги
фейки видео Новини Донбасу терористи "ДНР" вірус ДНР Новини ДНР
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