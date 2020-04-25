"Розробили в лабораторії України!" В "ДНР" відзначилися безглуздим фейком про COVID-19

У "ДНР" розповсюдили черговий безглуздий фейк про Україну, на цей раз заявивши, що коронавірус COVID-19 нібито могли розробити в лабораторіях країни.

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В "ДНР" заявили, що COVID-19 могли розробити в Україні Колаж

Відео з відповідною заявою пропагандиста "республіки" 25 квітня у своєму Telegram-каналі поділився блогер і політтехнолог Олексій Голобуцький.

"Ми не виключаємо, що коронавірусна інфекція COVID-19 могла бути розроблена в одній із біологічних лабораторій України", – зачитав терорист "ДНР" текст.

Як писав OBOZREVATEL, раніше на тимчасово окупованій терористами "ДНР" території Донецької області порушили першу кримінальну справу проти лікаря за підозрою в масовому зараженні людей коронавірусом.

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