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17 листопада • оновлено в 18:27
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"Ситуація загострюється!" В "ДНР" видали дикий фейк про Нацгвардію

1.1т
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У "Донецькій народній республіці" запанікували через прибуття до лінії зіткнення на Донбасі "радикально налаштованих підрозділів українських силовиків".

Фейк про це розповсюдила "народна міліція ДНР". Заявляється, що військові нібито скоюють злочини стосовно цивільного населення.

"На Маріупольському напрямку відзначено прибуття 23-ї окремої бригади Нацгвардії України", – сказав представник терористів.

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Для розгортання свого штабу командування бригади нібито обрало будівлю єдиного в районі дитячого садка.

"Крім того, після прибуття нацгвардійців почастішали випадки виявлення місцевими жителями розтяжок та інших вибухових пристроїв у прилеглих до житлового сектору районах. Незважаючи на обурення громадян і скарги вищого командування, ситуація в районі продовжує загострюватися", – стверджує представник "міліції".

Ілюстрація. Терорист "ДНР"

Ілюстрація. Терорист "ДНР"

freeradio.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" відзначилися скандальною заявою. Так званий заступник міністра інформації "республіки" Данило Бессонов заявив, що Україна нібито більше ніколи не буде на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
фейки пропаганда Новини ДНР ДНР Новини Донбасу Національна гвардія
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