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11 грудня • оновлено в 15:29
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У "ДНР" задумали зірвати обмін з Україною: озвучено ультиматум

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У "ДНР" пригрозили зірвати обмін полоненими та розведення військ на Донбасі через нібито недостовірний переклад Україною комюніке "нормандської четвірки".

Про це повідомив ватажок терористів Денис Пушилін, передають сепаратистські сайти.

"Ні обмін полоненими, ні чергове перемир'я, ні інші рішення "нормандської четвірки" не можуть бути реалізовані доти, доки Україна офіційно не опублікує правильний текст комюніке "нормандської четвірки" без спотворень і неузгоджених вставок", – йдеться в повідомленні.

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За словами Пушиліна, в Парижі "сторони домовилися, що будуть обговорювати всі правові аспекти особливого статусу Донбасу", що і було зафіксовано в підсумковому документі.

В українській версії комюніке, згідно із заявою, сказано, що сторони домовилися обговорювати "всі правові аспекти Закону про особливий статус".

Денис Пушилін

Денис Пушилін

Як повідомляв OBOZREVATEL, в терористичній "ДНР" заявили, що готові до обміну полоненими з Києвом до кінця 2019 року.

Раніше президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін домовилися про обмін полоненими під час переговорів у "нормандському форматі" в Парижі 9 грудня.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Обмін полоненими Війна на Донбасі
Особа
Денис Пушилін
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР" ДНР обмін Донбас
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Татарин Емеля
Татарин Емеля
Ну а что вы думалы? Это же врожденная черта небратьев. Порох минские соглашения подписал, но выполнять не собирался. Зелик тоже что-то там пообещал, но видимо Порох его нормально проинструктировал, по какельски
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Та как расея скажет делать, так и сделают. А то чепушилин прям важный такой, рассказывает истории, так, мол и так...
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Новиков Алекс
Новиков Алекс
Украинский Донбасс, Офис президента Украины Владимира Зеленского действительно подделал перевод коммюнике «нормандской четверки» по итогам саммита в Париже 9 декабря, сообщает украинский политический эксперт Андрей Манчук. Политолог подчеркивает, что в Киеве включили в свою версию итогового документа упоминание украинского закона об особом порядке местного самоуправления в Донбассе:
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Yatsenko Alexander
Yatsenko Alexander
Идиот
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