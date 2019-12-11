У "ДНР" задумали зірвати обмін з Україною: озвучено ультиматум

У "ДНР" пригрозили зірвати обмін полоненими та розведення військ на Донбасі через нібито недостовірний переклад Україною комюніке "нормандської четвірки".

Про це повідомив ватажок терористів Денис Пушилін, передають сепаратистські сайти.

"Ні обмін полоненими, ні чергове перемир'я, ні інші рішення "нормандської четвірки" не можуть бути реалізовані доти, доки Україна офіційно не опублікує правильний текст комюніке "нормандської четвірки" без спотворень і неузгоджених вставок", – йдеться в повідомленні.

За словами Пушиліна, в Парижі "сторони домовилися, що будуть обговорювати всі правові аспекти особливого статусу Донбасу", що і було зафіксовано в підсумковому документі.

В українській версії комюніке, згідно із заявою, сказано, що сторони домовилися обговорювати "всі правові аспекти Закону про особливий статус".

Денис Пушилін

Як повідомляв OBOZREVATEL, в терористичній "ДНР" заявили, що готові до обміну полоненими з Києвом до кінця 2019 року.

Раніше президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін домовилися про обмін полоненими під час переговорів у "нормандському форматі" в Парижі 9 грудня.

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