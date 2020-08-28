У "ДНР" ввели смертну кару – доповідь ООН

Підтримувані Російською Федерацією терористи незаконного угруповання "ДНР" ввели смертну кару в окремих районах Донецької області.

Поки відомо щонайменше про два випадки, коли "суд" невизнаної республіки ухвалив смертельний вирок. Такі дані наводяться в доповіді Управління Верховного комісара ООН із прав людини.

Водночас в УВКПЛ зазначили, що на момент публікації документа "вироки" ще не було виконано.

Також в ООН підкреслили, що управління стурбоване фактом введення смертної кари на тимчасово окупованій території Донецької області, оскільки раніше вже заявлялося про схожі випадки на території "Л/ДНР".

"УВКПЛ відомо про два випадки, де "суд" "ДНР" ухвалив смертний вирок, однак станом на дату цієї доповіді ці "вироки" не було виконано. Утім, вони продовжують викликати занепокоєння, адже в перші роки війни збройні групи вже проводили страти", – йдеться в доповіді.

Доповідь ООН

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