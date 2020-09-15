У "ДНР" висунули Україні ультиматум для обміну полоненими

Терористи "ДНР" безпідставно звинуватили Україну в невиконанні зобов'язань у частині обміну полоненими й висунули ультиматум для чергового його етапу.

На Telegram-каналі окупантів оприлюднили заяву "міністерки закордонних справ ДНР" Наталії Ніконорової, в якій вона зажадала від нашої країни зміни законодавства про місцеві вибори.

Зокрема, представницю бойовиків обурило, що Київ не скасував постанову Верховної Ради про місцеві вибори, пункт 4 якої нібито йде врозріз із Мінськими угодами.

"Без скасування або внесення поправок до цієї постанови для усунення протиріччя з Мінськими домовленостями неможливий прогрес за жодним напрямом роботи відповідно до цих самих Мінських домовленостей", – пригрозила Ніконорова.

"Відповідно, якщо керівництву України справді хочеться не просто заявити, а й на ділі наблизити проведення обміну утримуваними особами, рекомендуємо, по-перше, здійснити нарешті нашу вимогу про скасування актів українського парламенту, які порушують Комплекс заходів, а по-друге, виконати взяті на себе зобов'язання щодо повноцінного завершення обмінів, які вже відбулися", – додала спільниця окупантів в ультимативній формі.

Нагадаємо, що представник Росії, заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак після зустрічі в Берліні щодо Донбасу 11 вересня заявив, що Верховна Рада нібито перегляне постанову про місцеві вибори в Україні щодо окупованих Донбасу і Криму.

Однак голова української делегації, віцепрем'єр Олексій Резніков заперечив росіянину, зазначивши, що такої обіцянки на зустрічі українська сторона не давала.

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