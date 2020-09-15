У "ДНР" висунули Україні ультиматум для обміну полоненими

Терористи "ДНР" безпідставно звинуватили Україну в невиконанні зобов'язань у частині обміну полоненими й висунули ультиматум для чергового його етапу.

На Telegram-каналі окупантів оприлюднили заяву "міністерки закордонних справ ДНР" Наталії Ніконорової, в якій вона зажадала від нашої країни зміни законодавства про місцеві вибори.

Зокрема, представницю бойовиків обурило, що Київ не скасував постанову Верховної Ради про місцеві вибори, пункт 4 якої нібито йде врозріз із Мінськими угодами.

"Без скасування або внесення поправок до цієї постанови для усунення протиріччя з Мінськими домовленостями неможливий прогрес за жодним напрямом роботи відповідно до цих самих Мінських домовленостей", – пригрозила Ніконорова.

"Відповідно, якщо керівництву України справді хочеться не просто заявити, а й на ділі наблизити проведення обміну утримуваними особами, рекомендуємо, по-перше, здійснити нарешті нашу вимогу про скасування актів українського парламенту, які порушують Комплекс заходів, а по-друге, виконати взяті на себе зобов'язання щодо повноцінного завершення обмінів, які вже відбулися", – додала спільниця окупантів в ультимативній формі.

Нагадаємо, що представник Росії, заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак після зустрічі в Берліні щодо Донбасу 11 вересня заявив, що Верховна Рада нібито перегляне постанову про місцеві вибори в Україні щодо окупованих Донбасу і Криму.

Однак голова української делегації, віцепрем'єр Олексій Резніков заперечив росіянину, зазначивши, що такої обіцянки на зустрічі українська сторона не давала.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що представники Міжнародного комітету Червоного Хреста отримають безперешкодний доступ до всієї непідконтрольної Україні території Донбасу до кінця вересня.

За його словами, це може пришвидшити процес обміну полоненими. Єрмак уточнив, що такої домовленості було досягнуто на зустрічі радників "нормандської четвірки" в Берліні 11 вересня.

Крім того, Єрмак запевнив, що Україна вступить у переговори з Росією щодо масштабного обміну полоненими. У кожної зі сторін у списках є близько 100 осіб.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!