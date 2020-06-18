У "ДНР" випустили "Монополію": пропонують "купити" віджаті українські підприємства

У "ДНР" випустили свою "Монополію"

Окупанти в так званій "ДНР" випустили свою версію всесвітньо відомої гри-стратегії "Монополія".

Як повідомляється на Facebook-сторінці "Донецький сувенір", гра включає в себе "організації і підприємства донецького регіону".

Йдеться про українські підприємства, віджаті терористами. Зокрема, в "Монополії. ДНР" за рублі можна купити "Теплиці Донбасу", "Роз-Агро", "Майстер-Торг", Торговий дім "Гірник", "Донецьку залізницю", шахту імені Засядька чи "Макіїввугілля".

У мережі висловили обурення появою цієї гри.

"Хто хоче пограти в "Монополію" в стилі "ДНР"? Постарайтеся пропустити поля "комендантська година", "ліфт Мотороли" і "бар "Сепар", – зіронізував один з користувачів.

Facebook "Донецький сувенір"

Facebook "Донецький сувенір"

Facebook "Донецький сувенір"

Скрін Facebook

Скрін Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2011 році в Україні випустили гру "Перевибори" – аналог класичної "Монополії".