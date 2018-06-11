У "ДНР" видали фейк про збиття літака з послами ЄС над Україною

Терористи Донбасу поширили черговий фейк, цього разу стверджуючи, що українські силовики нібито готують провокацію проти делегації комітету Євросоюзу з питань політичної безпеки.
Як стверджують у прес-службі "міністерства держбезпеки ДНР", в Україні планують збити з ПЗРК (переносний зенітно-ракетного комплексу. - Ред.) "Ігла" вертоліт із європейською делегацією.
Бойовики також заявили, що це буде зроблено "для подальшого звинувачення ЛНР і ДНР".
Операція нібито планується на 13-15 червня, коли делегація прибуде на територію прифронтових районів на запрошення президента України Петра Порошенка, щоб вивчити гуманітарну ситуацію на Донбасі.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, волонтер розвінчав черговий безглуздий фейк терористів "ДНР".
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