У "ДНР" видали фейк про збиття літака з послами ЄС над Україною

Терористи Донбасу поширили черговий фейк, цього разу стверджуючи, що українські силовики нібито готують провокацію проти делегації комітету Євросоюзу з питань політичної безпеки.

Як стверджують у прес-службі "міністерства держбезпеки ДНР", в Україні планують збити з ПЗРК (переносний зенітно-ракетного комплексу. - Ред.) "Ігла" вертоліт із європейською делегацією.

Бойовики також заявили, що це буде зроблено "для подальшого звинувачення ЛНР і ДНР".

Операція нібито планується на 13-15 червня, коли делегація прибуде на територію прифронтових районів на запрошення президента України Петра Порошенка, щоб вивчити гуманітарну ситуацію на Донбасі.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, волонтер розвінчав черговий безглуздий фейк терористів "ДНР".