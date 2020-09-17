У "ДНР" шантажують Україну зривом обміну полоненими, – Казанський

Представники "ДНР" у Тристоронній контактній групі шантажують Україну зривом обміну полоненими, якщо Верховна Рада не голосуватиме за потрібні їм закони.

Як повідомив у Telegram представник української делегації в ТКГ, журналіст Денис Казанський, минулого тижня шантажували порушенням режиму тиші й обстрілом українських позицій, але ці погрози поки реалізувати не наважилися.

"Тепер же стали тиснути на іншу болючу точку – обмін полоненими. Представниця угруповання "ДНР" Ніконорова прямим текстом говорить, що обмін буде можливим тільки тоді, коли Україна виконає вимоги бойовиків. Тобто на своїх полонених в українських в'язницях Л/ДНР плювати. Про них узагалі ніхто не думає", – зазначив він.

За словами Казанського, обмін полоненими в ОРДЛО подають як якусь послугу Україні й вимагають політичних кроків натомість.

"Причому все це озвучується нарочито зухвало, так, щоб спровокувати перепалку. На вчорашньому засіданні в хамській формі роздавали вказівки навіть представникам ОБСЄ, чого раніше на моїй пам'яті не траплялося. Тому засідання завершилося достроково", – розповів делегат.

Він додав, що до кінця не ясно, чому Росія вирішила вчепитися за постанову ВР і заблокувати весь переговорний процес.

"За однією з версій – у Москві чекають виборів у США і надалі залежно від їхніх результатів визначатимуть майбутнє ОРДЛО. Тож, мабуть, до виборів у США ситуація так і залишатиметься підвішеною", – допустив Казанський.

Як писав OBOZREVATEL, раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що за підсумками переговорів із помічниками президента РФ Володимира Путіна в Берліні представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста нададуть безперешкодний доступ до всієї непідконтрольної території Донбасу до кінця вересня, що має пришвидшити процес обміну полоненими.

За його словами, у кожної зі сторін у списках на обмін є близько 100 осіб.