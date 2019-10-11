Сидять з автоматами біля могили Захарченка: в "ДНР" влаштували паніку через "українських диверсантів"

Окупанти приставили охорону до могили ватажка "ДНР" Олександра Захарченка на цвинтарі в Донецьку, побоюючись диверсантів з України.
Про це написав у своєму Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
"В окупованому Донецьку на цвинтарі постійно охороняються могили курХенералів, які купили квиток на концерт Кобзона. Так жили і працювали, що навіть після смерті немає їм спокою і потребують охорони", – написав він.
У "ДНР" приставили охорону до могили Захарченко
За даними Штефана, людина, яка приїхала звідти, розповіла, що "під кущами сидять автоматники і чекають на диверсійні групи".
"Фейкове МДБ вже, напевно, зійшло з розуму і йому скрізь ввижаються б*ндери. Хоча, це правильне рішення. Ми скрізь і кара неминуча", – додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 вересня в окупованому Донецьку урочисто відкрили пам'ятник ліквідованому ватажкові терористів "ДНР" Олександру Захарченку.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".