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11 жовтня • оновлено в 20:36
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/ Розслідування

Сидять з автоматами біля могили Захарченка: в "ДНР" влаштували паніку через "українських диверсантів"

2.5т Читати матеріал російською

Окупанти приставили охорону до могили ватажка "ДНР" Олександра Захарченка на цвинтарі в Донецьку, побоюючись диверсантів з України.

Про це написав у своєму Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"В окупованому Донецьку на цвинтарі постійно охороняються могили курХенералів, які купили квиток на концерт Кобзона. Так жили і працювали, що навіть після смерті немає їм спокою і потребують охорони", – написав він.

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У "ДНР" приставили охорону до могили Захарченко

У "ДНР" приставили охорону до могили Захарченко

За даними Штефана, людина, яка приїхала звідти, розповіла, що "під кущами сидять автоматники і чекають на диверсійні групи".

"Фейкове МДБ вже, напевно, зійшло з розуму і йому скрізь ввижаються б*ндери. Хоча, це правильне рішення. Ми скрізь і кара неминуча", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 вересня в окупованому Донецьку урочисто відкрили пам'ятник ліквідованому ватажкові терористів "ДНР" Олександру Захарченку.

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Теми
Війна на Донбасі Вбивство Олександра Захарченка
Особа
Олександр Захарченко
Місце
Україна
Тег
Донбас
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Завидно чушкарям кастрюляголовым ,что их иссаных героев памятники малюют .
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Ну сидят и сидят,а вам твари рагульские какое от от этого дело.Здесь свиньи перемогой не пахнет.
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