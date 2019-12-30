Отримали терміни від 10 років: у "ДНР" вирішили долю українських школярів-"диверсантів"

Терористи "ДНР" заявили про помилування трьох підлітків із міста Ясинувата (Донецька область), затриманих у 2016 році й засуджених на терміни від 10 до 15 років за "диверсійну діяльність".

Про намір випустити "ясинуватських диверсантів" із-під варти заявила так звана омбудсмен "Донецької народної республіки" Дарина Морозова, передає "Радіо Свобода".

"Глава "ДНР" сьогодні своїм указом помилував трьох малолітніх диверсантів. Ми відпускаємо їх під відповідальність батьків", – цитує видання Морозову.

Зазначимо, у справі "ясинуватських диверсантів" фігурували сім неповнолітніх місцевих жителів: Владислав Пазушко, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко, Ярослав Миронов, Максим Солодовніков, Арсеній Белавін і Денис Коваль.

Владислав Пазушко, один із підлітків, незаконно схоплених у Ясинуватій у 2016 році Радіо Свобода

Останнім двом (Белавіну та Ковалю) вдалося виїхати з території, підконтрольній "ДНР".

Інших п'ятьох незаконно затримали, звинуватили в тероризмі та диверсійній діяльності "на замовлення спецслужб України". На момент затримання підліткам було від 15 до 17 років.

Вони нібито здійснювали "підривання автомобілів цивільних осіб, військової машини зв'язку, МТЛБ, службового автомобіля Ясинуватського міськвідділу МВС та інших цивільних і військових об'єктів".

Кого саме з підлітків "помилували", бойовики "ДНР" не повідомляють. Однак, як вдалося з'ясувати "Радіо Свобода", принаймні один із хлопців не просив помилувати його та заявив, що буде чекати наступного обміну. Його ім'я не називають із міркувань безпеки.

Один із незаконно затриманих підлітків Денис Хмеленко Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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