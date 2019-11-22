У "ДНР" розсекретили обличчя "прем'єр-міністра": фото пособника окупантів

ЗМІ, підконтрольні терористам "ДНР", почали публікувати фото "прем'єр-міністра республіки" Олександра Ананченка, який раніше приховував своє обличчя.

Так, агенство ДАН показало знімки "чиновника" зі з'їзду активу терористичного руху "Донецька республіка", який відбувся в четвер, 21 листопада.

Також фото чоловіка в п'ятницю оприлюднив пропагандистський сайт DNR LIVE. У новині йдеться про те, що Ананченко отримав нові повноваження – тепер він може направляти своїх представників до наглядової ради банку угруповання.

Ілюстрація. Терористи "ДНР" ТСН

Нове фото Олександра Ананченка ДАН

Нагадаємо, вперше фото "прем'єра" з'явилося під час Ялтинського економічного форуму. До цього знімків, на яких видно обличчя Ананченка, в мережі не було.

Олександр Ананченко був призначений "прем'єр-міністром" угруповання "ДНР" в жовтні 2018 року.

Раніше він займав пост радника керівника ЗАТ "Зовнішторгсервіс" – компанії з реєстрацією в невизнаній Південній Осетії, під контролем якої знаходяться всі найбільші промислові підприємства окупованих територій Донбасу.

Ананченко на форумі Новости Донбасса

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в окупованому місті Торез на Донбасі біля будівлі суду вибухнув автомобіль, у якому, ймовірно, перебував місцевий "тютюновий король" Ігор "Черчілль" Шалигін.

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