У "ДНР" лікарка заражала людей коронавірусом: почався спалах

На тимчасово окупованій терористами "ДНР" території Донецької області порушили першу кримінальну справу проти лікарки за підозрою в масовому зараженні людей коронавірусом.

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Про це з посиланням на портал так званої генеральної прокуратури невизнаної республіки повідомляють "Факти". За їхніми даними, на COVID-19 захворіла 62-річна медикиня, завідувачка відділення офтальмології в Рудничній лікарні в окупованій Макіївці.

Зазначається, що в березні 2020 року жінка через територію Росії їздила в туристичну поїздку до Іспанії та повернулася додому ще до введення на території ОРДО суворих карантинних заходів.

"Вона не була на самоізоляції два тижні, як це потрібно в ОРДО тепер. Медикиня не йшла на лікарняний навіть тоді, коли у неї з'явився невеликий кашель, і встигла прооперувати приблизно 20 пацієнтів – всі вони тепер ізольовані й перебувають під наглядом лікарів. Чи захворів хтось із її пацієнтів, дізнатися не вдалося. Проте відомо, що заразився її чоловік – лікар медустанови №16 в Пролетарському районі Донецька. Чоловіка лікують у стаціонарі", – йдеться в повідомленні.

Водночас на форумах жителів ОРДО ще тиждень тому з'явилася інформація про те, що хвора медпрацівниця нібито померла. Однак це виявилося чутками. Відомо, що вона потрапила в реанімацію, зараз же у задовільному стані, але все ще перебуває у стаціонарі.

"За результатами перевірки дотримання санітарно-епідеміологічного законодавства, проведеної у зв'язку із загрозою поширення нової коронавирусної інфекції, "генеральною прокуратурою ДНР" порушено кримінальну справу стосовно лікарки однієї з "республіканських" лікарень за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 275 "УК ДНР" (Порушення санітарно-епідеміологічних правил)", – цитує видання висунуте звинувачення.

В "ДНР" проти медика порушили кримінальну справу

Справа розслідується "за фактом порушення лікаркою з необережності санітарно-епідеміологічних правил, що спричинило масове захворювання людей". Відомо, що максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до одного мільйона рублів (понад 360 тис. грн) або позбавлення волі на строк до трьох років.

Крім цього, підкреслюється, щоу зв'язку з НП два відділення Рудничної лікарні в Макіївці, а також лікарню №16 в Донецьку закрили на карантин. А інфекційні відділення медустанов ОРДО, які приймають інфікованих коронавірусом, зараз заповнені.

За словами "міністерки охорони здоров'я ДНР" Ольги Долгошапко, на сьогодні в ОРДО нібито немає померлих від коронавірусу. Зафіксовано 36 хворих на COVID-19, троє з них вже одужали, під наглядом 8825 осіб, з них 261 – у стаціонарі. Однак про те, наскільки надійні відомості про кількість заражених, можна судити за наявністю тестів на COVID-19: із заяв представників "МОЗ ДНР", на сьогодні пацієнтам із підозрою на коронавірусну інфекцію зроблено до 800 аналізів.

За даними видання, тестів виробництва РФ гостро не вистачає, тому діагностика призначається тільки в найбільш "очевидних" випадках. І тільки в цих же випадках буде здійснюватися посмертне тестування померлих від атипової пневмонії. ПЛР-дослідження, які точно встановлюють наявність коронавірусу в крові, попри наявність необхідного обладнання в ОРДО не роблять – через дорожнечу реагентів їх, як і раніше, проводять лише на території РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у тимчасово окупованих Луганській та Донецькій областях сполошилися через нестачу масок для захисту від коронавірусу та залучили до їх пошиття в’язнів із колоній, проте їхнє здоров'я перед цим ніхто не перевіряє.

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