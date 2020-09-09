У "ДНР" дітей зодягли у форму "Юнармії" й змусили присягати на вірність окупантам

Марина Ліснічук Розслідування 07:30, 9.09.2020 Оновлено: 07:33, 9.09.2020

Окупаційна влада в окремих районах Донецької області продовжує проводити заходи, спрямовані на посилення мілітаризації дітей і молоді.

Цього разу їх змусили дати клятву на вірність терористичній "ДНР". На черговий такий факт у своєму Telegram-каналі звернув увагу офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

Він поділився скриншотом новини із пропагандистських ресурсів про "клятву на вірність" так званій республіці і її ватажкам, яку дали "юнармійці" біля підніжжя гори Савур-Могила.

"Окупанти агресивно роблять з українських дітей гарматне м'ясо для своїх війн", – прокоментував це Штефан.

Скриншот статті окупантів.
Telegram-канал Анатолій Штірліц

За даними пропагандистів, на вірність самопроголошеній "ДНР" присягнули приблизно 600 "юнармійців". Судячи зі скриншоту, захід відбувся днями, 7 чи 8 вересня, на ньому був присутній і ватажок терористів Денис Пушилін.

Окупанти похвалилися і фото, на якому молоді люди, вбрані у форму "юних армійців", вишикувалися в строю. Відомо, що в "Юнармію" приймають дітей із 8 років. Найстарший вік "юнармійців" "ДНР" – 35 років.

Пост офіцера ЗСУ.
Telegram-канал Анатолій Штірліц

Як повідомляв OBOZREVATEL, у тимчасово анексованому Росією Криму дітям влаштували чергову "посвяту" у воєнізовану організацію "Юнармія". На опублікованих кадрах зображено, як школярі марширують строєм у російській військовій формі й отримують червоні берети з рук російських загарбників.

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