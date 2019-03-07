У Дніпрі зі стріляниною затримали відомого кримінального авторитета

У центрі Дніпра затримані відомий в кримінальних колах авторитет на прізвисько "Арієць", а також троє його спільників.

Спецоперацію силовики провели вдень 7 березня, заблокувавши позашляховик Porshe Cayenne злочинців на перехресті вулиць Троїцької та Старокозацької (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця сторінки), передає ТСН.

Свідки чули постріли. В результаті спецоперації поранених немає.

У Національній поліції підтвердили, що "Арієць" був з арсеналом зброї.

Всіх затриманих членів банди підозрюють у серії підпалів і навмисних убивствах з вимаганням грошей.

Затримання кримінального авторитета в Дніпрі "Інформатор"

Затримання кримінального авторитета в Дніпрі "Інформатор"

Затримання кримінального авторитета в Дніпрі "Інформатор"

Затримання кримінального авторитета в Дніпрі "Інформатор"

Затримання кримінального авторитета в Дніпрі "Інформатор"

Затримання кримінального авторитета в Дніпрі "Інформатор"

Затримання кримінального авторитета в Дніпрі "Інформатор"

Затримання кримінального авторитета в Дніпрі "Інформатор"

Затримання кримінального авторитета в Дніпрі "Інформатор"

Затримання кримінального авторитета в Дніпрі "Інформатор"

Затримання кримінального авторитета в Дніпрі "Інформатор"

Затримання кримінального авторитета в Дніпрі "Інформатор"

Затримання кримінального авторитета в Дніпрі "Інформатор"

"Пляшки із запальною сумішшю кидали в кафе, люди могли постраждати. Фактично здійснювалося замах. Якби звідти люди не могли вибігти, вони б просто задихнулися", - розповів про злочини заступник начальника дніпровського міського відділу поліції Сергій Бухинник.

Відомо, що 37-річний затриманий неодноразово судимий. Коли був під арештом в сімферопольському СІЗО, прославився тим, що конвоїри за хабарі возили його з ізолятора в ресторани на зустрічі з кримінальними авторитетами.

Як писав OBOZREVATEL, в лютому 2019 року в Києві поліція затримала двох "злодіїв в законі" "Нодара Руставського" і "Тенґо Гальського", а також російського кримінального авторитета.

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