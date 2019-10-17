У Дніпрі посеред вулиці розстріляли машину: названі імена вбивці та жертви

У Дніпрі в четвер, 17 жовтня, на вулиці Набережній Заводській розстріляли автомобіль. Його водій загинув на місці.

Інцидент стався близько 17:50 із машиною марки Mercedes, передає "Страна" (щоб подивитися відео з місця злочину, поскрольте новину вниз).

За даними журналістів, убитим є 27-річний Армен Багдасарян. Попередньо, чоловік їхав по Набережній у сторону Кайдацького мосту. У якийсь момент пролунав постріл, після чого машина зупинилася.

Фото з місця злочину Информатор

На місце викликали медиків, проте їх допомога жертві вже не знадобилася. Поліція і слідчі з'ясовують деталі події, проїзд у бік Кайдацького мосту ускладнений.

На місці знаходиться з десяток родичів і друзів загиблого, вони в стані афекту і поводяться агресивно.

Скрін відео

"Страна" також повідомила, що на місці злочину був затриманий підозрюваний. Ним виявився 53-річний Вадим Савчук із Луганської області.

Підозрюваний Страна

Підозрюваний Страна

Страна

Фото з місця злочину Информатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 17 жовтня невідомі проникли у відділення "Укрпошти" № 89 на вул. Янгеля, 16 в Дніпрі та скоїли крадіжку. Грабіжники забрали кілька одиниць техніки.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся