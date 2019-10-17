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17 жовтня • оновлено в 20:33
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/ Розслідування

У Дніпрі посеред вулиці розстріляли машину: названі імена вбивці та жертви

8.4т Читати матеріал російською

У Дніпрі в четвер, 17 жовтня, на вулиці Набережній Заводській розстріляли автомобіль. Його водій загинув на місці.

Інцидент стався близько 17:50 із машиною марки Mercedes, передає "Страна" (щоб подивитися відео з місця злочину, поскрольте новину вниз).

За даними журналістів, убитим є 27-річний Армен Багдасарян. Попередньо, чоловік їхав по Набережній у сторону Кайдацького мосту. У якийсь момент пролунав постріл, після чого машина зупинилася.

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Фото з місця злочину

Фото з місця злочину

Информатор

На місце викликали медиків, проте їх допомога жертві вже не знадобилася. Поліція і слідчі з'ясовують деталі події, проїзд у бік Кайдацького мосту ускладнений.

На місці знаходиться з десяток родичів і друзів загиблого, вони в стані афекту і поводяться агресивно.

У Дніпрі посеред вулиці розстріляли машину: названі імена вбивці та жертви

Скрін відео

"Страна" також повідомила, що на місці злочину був затриманий підозрюваний. Ним виявився 53-річний Вадим Савчук із Луганської області.

Підозрюваний

Підозрюваний

Страна

Підозрюваний

Підозрюваний

Страна

У Дніпрі посеред вулиці розстріляли машину: названі імена вбивці та жертви

Страна

Фото з місця злочину

Фото з місця злочину

Информатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 17 жовтня невідомі проникли у відділення "Укрпошти" № 89 на вул. Янгеля, 16 в Дніпрі та скоїли крадіжку. Грабіжники забрали кілька одиниць техніки.

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Тема
Кримінал
Місце
Україна Дніпро
Теги
стрілянина видео фотографии вбивство
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Преступник взят на горячем! Но быдлу с паРРаши такое не нравится! Смотрим внимательно, что этот скот помойный тут мычит! Это люди? Нет, конечно! Это рюские животные!
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Serov Oleg
Serov Oleg
Кацaп Кацaпыч, как дела,скотина одичалая?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Эх, не ту страну назвали Сомали...
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Пигин Макс, да, свинья! Точно! На росее даже не гонялись бы за убийцей! А тут сразу на горячем взяли! Но тебе, твои одичалой, такое в тупую башку твою не лезет! Да, животное?
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Разгул преступности в Украине после майдана превзошёл все пределы. К сожалению, нынешний "миныстр" авакян, занимаясь укреплением своего благополучия, совершенно НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ и НЕ СОБИРАЕТСЯ ДЕЛАТЬ для того, чтобы украинцы могли спокойно жить в своей стране.
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