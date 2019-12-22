Воював в Афганістані та на Донбасі: стало відомо про трагічну смерть воїна ЗСУ

У госпіталі Дніпра 20 грудня помер молодший сержант Олександр Баранов (позивний "Таліб"), який захищав Україну на Донбасі.

Він так і не прийшов до тями після інсульту, повідомляється на сторінці 53-ї ОМБр Сухопутних військ України у Facebook.

Баранову було 55 років, він родом із Маріуполя Донецької області. "Смерть завжди трагічна і несподівана. Чоловік пройшов дві війни, а смерть наздогнала його на мирній землі", – сказано в повідомленні.

Ілюстрація РБК-Україна

"Таліб" був ветераном війни, служив в Афганістані в 1984-1986 роках. Потім він працював у міліції. У 53-й ОМБр служив із 2015 року в третій роті першого батальйону. У своєму підрозділі чоловік був заступником командира бойової машини, навідником-оператором.

"Побратими його дуже поважали, нерідко зверталися за порадою як до старшого товариша.

Висловлюємо щирі співчуття родині та друзям Олександра Баранова. Не дочекалася захисника дружина, Тамара Миколаївна, четверо дітей і шестеро онуків", – додали в 53-й окремій механізованій бригаді.

Відомо, що прощання з воїном відбудеться 23 грудня о 12:00 в Маріуполі.

Як писав OBOZREVATEL, недавно стало відомо, що Росія перекинула на Донбас загін снайперів. Під час одного з обстрілів росіянами був убитий мирний житель.

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