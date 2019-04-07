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У Дніпрі хлопці вбили чоловіка і зняли це на відео: деталі моторошної НП

11.4тЧитати матеріал російською

У Дніпрі молоді хлопці побили і скинули в річку 48-річного чоловіка. Від отриманих травм він помер.

Про страшний інцидент повідомив перший заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook. Він також опублікував фотографії і відео з телефона підозрюваних.

"Працівники поліції Дніпра встановили і затримали двох покидьків, 1993 і 1996 р.н., які скинули в річку невідомого заради відео на телефоні. Людина загинула", – написав Аброськін.

Затримані за підозрою у вбивстві

Затримані за підозрою у вбивстві

Фейсбук В'ячеслава Аброськіна

У прес-службі ГУНП в Дніпропетровській області додали, що трагедія трапилася 6 квітня. Між хлопцями і чоловіком стався конфлікт в одному з місцевих кафе.

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"Під час сварки двоє молодих хлопців побили 48-річного чоловіка і зіштовхнули в річку. Під час встановлення обставин злочину поліція затримала двох причетних до нанесення тілесних ушкоджень чоловіків 22 і 26 років. Їх доставили до Дніпровського відділу поліції і допитали", – уточнили в прес -службі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в супермаркеті Києва конфлікт між покупцями закінчився трагедією: в черзі за піцою чоловік вбив іншого відвідувача одним ударом.

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Тема
Кримінал
Особа
В'ячеслав Аброськін
Місце
УкраїнаДніпро
Тег
вбивство
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Файбер Моня
Файбер Моня
ОБЪЕКТИВНО: Психическая и моральная деградация несчастных украинцев с каждым годом приобретает всё более выразительные черты. Нравственное вырождение украинских граждан, как это ни ужасно, приобретает характер необратимой пандемии.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Подрастает майданное поколение. Толи ещё будет...
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