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23 вересня • оновлено в 18:28
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/ Розслідування

У Дніпрі фірма сім'ї екс-чиновника провернула аферу на півмільярда

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У Дніпрі викрили ряд порушень законодавства допущених під час проведення тендеру на реконструкцію будівлі КУ "Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня". Майже півмільярдний поспіль отримала компанія ТОВ "Майстер-Буд", пов'язана з родиною екссекретаря міськради В'ячеслава Мішалова.

Про це повідомили аналітики ГО "Стоп корупції" в рамках ініціативи "За чесні закупівлі", передає Дніпровська Панорама.

Зокрема, про наявність змови між учасниками закупівлі свідчать такі факти, як відсутність в пакеті тендерної документації другого конкурсанта - ТОВ БМПБ "Новий дім" кошторису розрахунками і неналежне оформлення декількох інших документів, а також дивна синхронність завантаження обох пропозицій в систему ProZorro – з різницею у шість хвилин. Крім того, гарантії обох фірм видані одним банком і в ту ж дату – 6 вересня 2019 року.

У Дніпрі фірма сім'ї екс-чиновника провернула аферу на півмільярда

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Крім того, проведений 16 вересня аукціон фактично був лише формальністю, оскільки обидві компанії не знижували ціни, більш того – друга фірма подала пропозиції з максимально можливою ціною, виступивши в ролі технічного учасника.

До слова, ТОВ БМПБ "Новий дім" був створений в червні 2017 року. У листопаді 2017 року фірма отримала ліцензію, а вже в наступному році виграла тендерів на суму 109 млн, в 2019 році - на 421 млн. Сергій Грушецький і Оксана Коваль, які де-юре є засновниками фірми, фактично новачки в будівельному бізнесі. До відкриття "Нового будинку" Коваль займалася дрібною підприємницькою діяльністю.

Існує припущення, що ТОВ БМПБ "Новий дім" де-факто немає інших, неофіційних засновників і, швидше за все, суспільство було створено ТОВ "Спецбудмонтаж-21", компанією, яка також активно бере участь в тендерах Дніпропетровської ОДА.

Крім того, це далеко не перший випадок, коли ТОВ БМПБ "Новий дім" "підіграє" ТОВ "Майстер-Буд": тільки в поточному році це вже їх третій "загальний" тендер (попередні два були на суми 41 і 41 млн грн відповідно).

На думку аналітиків проекту "За чесні закупівлі", держзамовлення на будівельні роботи в департаменті капітального будівництва Дніпропетровської ОДА фактично розділили між собою кілька монополістів, створили безліч фіктивних компаній, що виконують ролі статистів і управляються ззовні. "Тіньові" власники зі свого боку пов'язані з будівельними гігантами Дніпра, такими як ТОВ "Спецбудмонтаж-21" і ТОВ "Майстер-Буд".

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Зауважимо, що ТОВ "Майстер-Буд" входить до групи компаній "Майстер", яка вже "засвітилися" в ряді великих тендерів. Серед його засновників - Лариса Флакс, Михайло Тульчинський і Дмитро Мішалов, батько екссекретаря Дніпровської міськради В'ячеслава Мішалова.

В'ячеслав Мішалов

В'ячеслав Мішалов

superlinguist.com

Саме з прізвищем Мішалова пов'язані менше шести підприємств: "Юніком", "Юніком-Капітал", "Завод Майстер-Профі Україна", "Майстер-Буд", "Майстер Фінанс", "Світязь".

Цікаво, що компанії почали вигравати мільйонні тендери через три місяці після того, як син Дмитра Мішалова В'ячеслав сів у крісло секретаря міськради і став другим після мера людиною. Зокрема, спочатку компанія "Завод Майстер-Профі" виграла в пов'язаної з нею структури тендер на ремонт Центрального мосту на 3 мільйони гривень, а вже у вересні міськрада замовив "Майстер-Буду" капітальний ремонт Набережної Перемоги за 56 мільйонів гривень.

Як писав OBOZREVATEL, відставка В'ячеслава Мішалова з посади секретаря міськради була пов'язана зі зривом термінів реконструкції двох знакових для Дніпра об'єктів - Нового моста і набережної. Обидва ремонти проводили підприємства, що мають відношення до сім'ї депутата. Зокрема, в листопаді 2016- го за підсумками тендера мерія Дніпра замовила компанії "Завод" Майстер-Профі "Дмитра Мішалова капремонт Нового моста через річку Дніпро вартістю 177 мільйонів гривень. Причому з усіх заявок пропозицію фірми пана Мішалова-старшого була дорогою, втім саме вона виявилася найбільш привабливою для міста.

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Україна Дніпро
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руденко евгений
руденко евгений
ну кто бы сомневался, ведь коррупция 100% в стране...
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