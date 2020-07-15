У Держпродспоживслужбу намагається повернутися звільнений раніше чиновник, – джерело

Звільнений у жовтні минулого року після низки скандалів перший заступник глави Держпродспоживслужби Андрій Жук намагається повернутися на стару посаду в цій структурі. У понеділок, 13 липня, він зареєструвався на проходження співбесіди в Міністерстві економіки. Про це OBOZREVATEL стало відомо з власних джерел у міністерстві.

Кабмін розпорядженнями від 8 липня, оприлюдненими на урядовому порталі, зобов'язав міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка у стислі терміни призначити керівництво Держпродспоживслужби. Згідно з чинним на період карантину особливим порядком зробити це міністру пропонувалося за спрощеною процедурою: без конкурсу, але з проведенням співбесіди з кандидатами на керівні держпосади.

Як повідомляють наші джерела, приймати документи від претендентів на посаду першого заступника голови Держпродспоживслужби в Мінекономіки мають намір із 13 по 17 липня. І вже в перший день приймання заяв, у понеділок, 13-го липня, на проходження співбесіди зареєструвався експерший заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Жук, який був звільнений восени минулого року.

Звільненню Жука передувало кілька гучних скандалів, у яких фігурувало його прізвище. Зокрема, йому і його начальнику, тодішньому главі ДПСС Володимиру Лапі, у вину ставили проведення тендерів та закупівлі за завищеними цінами. Так, особливий резонанс торік викликала спроба закупити тест-системи на антитіла до бруцельозу для тварин, ціни, пропоновані переможцями тендерів ДППЗ, перевищували мінімальні цінові пропозиції від інших учасників тендерів удвічі.

Фігурувало прізвище Андрія Жука і у спробі вивести з державної власності будівлю однієї з належних ДППЗ ветклініки на Печерську: чиновник підписав документ про те, що не заперечує проти надання будівлі ветклініки компанії з ознаками фіктивності – нібито під музей прикладного мистецтва. Не насторожила чиновника ні відсутність конкурсу, ні те, що в будівлі ще працювала ветклініка і орендували приміщення інші орендарі, ні те, що у фірми, зареєстрованої на ім'я дружини одного з чиновників ФДМ, статутний фонд становив лише 100 грн.

Водночас співробітники структурних підрозділів ДПСС скаржилися на тиск, репресії з боку першого заступника голови служби. Його кадрові рішення і дії його ставлеників у ввірених їм підрозділах навіть стали предметом звернення трудових колективів до президента і профільного міністерства.

А вже після звільнення, як повідомляли активісти організації "Стоп Корупція", екскерівники служби призначили до регіонального управління ДПСС у Харкові людей, щодо яких ведеться розслідування через підозри в організації корупційних схем.

Як повідомляють наші джерела, незважаючи на все перераховане, ймовірність того, що Андрія Жука повернуть на посаду першого заступника голови ДПСС, дуже висока.