У Держдумі пригрозили українцям засланням через Бандеру

Депутат нелегітимної Держдуми Костянтин Затулін заявив, що Росії не потрібна Україна, де Степан Бандера є героєм. Також він не виключив повної окупації країни за умови заслання всіх патріотів на Далекий Схід.

Неадекватними намірами скандальний політик країни-агресора поділився в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Нехай ніхто не сподівається, що ми захочемо всю Україну. Ми вже знаємо, яку Україну ми не хочемо. Ми не хочемо Україну, де живуть бандерівці, які вважають, що Бандера – це і є герой на всі часи! Нас від цього рве!" – вибухнув їдкими обуреннями Затулін.

Костянтин Затулін

"І ми ніколи не зможемо жити в одній державі з тими, хто вважає, що Бандера – це герой! Хіба що тільки вони поїдуть освоювати Далекий Схід, як це іноді траплялося протягом нашої історії", – погрозливо додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Затулін також заявив, що Росія не може думати про включення терористичних "Л/ДНР" до свого складу, оскільки є гарантом Мінських угод.

У цьому ж ефірі Затулін зганьбився через незнання історії. Він назвав Росію країною з тисячолітньою історією, хоча Московське царство з'явилося на карті світу лише в кінці XV століття.

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