Головна Новини
18 вересня • оновлено в 18:26
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

У Держдумі пригрозили українцям засланням через Бандеру

Читати матеріал російською

Депутат нелегітимної Держдуми Костянтин Затулін заявив, що Росії не потрібна Україна, де Степан Бандера є героєм. Також він не виключив повної окупації країни за умови заслання всіх патріотів на Далекий Схід.

Неадекватними намірами скандальний політик країни-агресора поділився в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Нехай ніхто не сподівається, що ми захочемо всю Україну. Ми вже знаємо, яку Україну ми не хочемо. Ми не хочемо Україну, де живуть бандерівці, які вважають, що Бандера – це і є герой на всі часи! Нас від цього рве!" – вибухнув їдкими обуреннями Затулін.

Новини
"Бачимо в одному із собою світі": Затулін розповів, як Росія хоче здобути Україну

Костянтин Затулін

Костянтин Затулін

"І ми ніколи не зможемо жити в одній державі з тими, хто вважає, що Бандера – це герой! Хіба що тільки вони поїдуть освоювати Далекий Схід, як це іноді траплялося протягом нашої історії", – погрозливо додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Особа
Степан Бандера
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
40
16
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
15
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Чан Джеки
Чан Джеки
затулин я поеду на дальний восток но ты у меня будеш зав.параши .
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Махно Володимир
Махно Володимир
ты, ублюдок, Украину тошнит от твоих хероев сталина и путина. только убогая нация россиян, может восхищаться убийцами, которые убивали, разоряли, грабили и аннексировали не только свой народ но и другие нации и страны!
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1

Блоги / думки

ads pixel