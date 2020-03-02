У Держдумі накинулися на Пристайка через відмову святкувати 9 Травня

Депутат нелегітимної Держдуми Росії Костянтин Затулін звинуватив Україну в тотальній русофобії через заяву міністра закордонних справ Вадима Пристайка про те, що в Україні не будуть святкувати 75-річчя Перемоги.

В ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" одіозний російський політик заявив, що наша країна нібито відмовилася від пам'яті про Другу світову війну і зайняла ворожу позицію (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Він (Пристайко. – Ред.) таким чином заграє з ким? Він таким чином підлаштовується до Німеччини, де сильні, мабуть, реваншистські настрої, до влади прийшли прихильники Гітлера і вимагають жертву від України в обмін на якусь допомогу? Така ситуація? Це ж просто означає тільки одне: ви абсолютно заражені русофобією, і все, що у нас свято, у вас повинно бути жалобою, а все, що у нас жалоба, у вас повинно бути святом – ось і все пояснення!" – скипів Затулін.

Пристайко і Затулін

Крім того, він безпідставно дорікнув Україні тим, що вона нібито "зливає у смітник" подвиг мільйонів своїх людей, які боролися з нацизмом.

Повертаючись до заяви Пристайка, українофоб зазначив, що слова українського міністра не можна назвати приватною думкою, адже він представляє позицію України на міжнародній арені.

"У результаті виходить людина, яка за вашою Конституцією, за вашими законами має право говорити від імені всієї України – міністр закордонних справ, він має таке право, як і наш міністр закордонних справ. Якщо хтось інший скаже, можна говорити: "Ви знаєте, це приватна думка". А це думка людини, яка представляє Україну на міжнародній арені. І він розповідає якусь нісенітницю", – продовжив сипати претензіями Затулін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Пристайко заявив, що Україна, як і весь європейський континент, через роки готова зрозуміти, чому трапилася трагедія Другої світової війни й пробачити причетних до неї. Він вважає, що святкування має йти саме "в цю сторону". Слова глави МЗС тут же розтиражували ЗМІ Кремля і бурхливо на них відреагували.

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