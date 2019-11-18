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18 листопада • оновлено в 17:15
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/ Розслідування

У ДБР з'явився спецвідділ у справах Майдану

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У Державному бюро розслідувань з'явився спеціальний підрозділ, який розслідуватиме злочини, скоєні під час Революції Гідності (Євромайдану).

Про це на особистому Telegram-каналі написав директор відомства Роман Труба. Він запевнив, що в цей відділ набрали тільки найкращих професійних слідчих, які ефективно вестимуть справи Майдану.

Євромайдан

Євромайдан

"Щойно ГПУ завершить всі процесуальні дії та передасть нам матеріали кримінальних проваджень, слідчі візьмуться до роботи. 20 листопада ГПУ завершує досудове розслідування за усіма кримінальними провадженнями. Після цього вони мають три місяці для того, щоб нам їх передати. Наразі у прокуратурі триває інвентаризація матеріалів. Щойно колеги її завершать, ми готові розслідувати справи Майдану", – написав Труба.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Євромайдан Розстріли на Майдані
Особа
Роман Труба
Місце
Україна
Теги
Революція Гідності Державне Бюро Розслідувань
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Сама эта так называемая революция и есть преступление.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Неужто Пашинского с Логопедом привлекут? :=)
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