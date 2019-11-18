У ДБР з'явився спецвідділ у справах Майдану

У Державному бюро розслідувань з'явився спеціальний підрозділ, який розслідуватиме злочини, скоєні під час Революції Гідності (Євромайдану).

Про це на особистому Telegram-каналі написав директор відомства Роман Труба. Він запевнив, що в цей відділ набрали тільки найкращих професійних слідчих, які ефективно вестимуть справи Майдану.

Євромайдан

"Щойно ГПУ завершить всі процесуальні дії та передасть нам матеріали кримінальних проваджень, слідчі візьмуться до роботи. 20 листопада ГПУ завершує досудове розслідування за усіма кримінальними провадженнями. Після цього вони мають три місяці для того, щоб нам їх передати. Наразі у прокуратурі триває інвентаризація матеріалів. Щойно колеги її завершать, ми готові розслідувати справи Майдану", – написав Труба.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у жовтні 2019 року правозахисники сімей Небесної Сотні звернулися до української влади з вимогою невідкладно створити у структурі ДБР окреме управління, яке займатиметься справами Євромайдану. Вони побоюються, що слідство може просто зупинитися.

З 20 листопада слідство у справах Майдану зупиниться на невизначений час. Причина в тому, що Рада так і не проголосувала за необхідні правки до закону про ДБР, які б дозволили продовжити розслідування. Тому органи прокуратури втратять слідчі функції, після чого справи Майдану перейдуть у НАБУ і ДБР.

21 листопада 2019 року Україна відзначатиме шосту річницю початку протестів у Києві, які отримали назву Євромайдан. В результаті окремі акції переросли у Революцію Гідності. За весь час протестних акцій силовики вбили майже 100 осіб.

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