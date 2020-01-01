"Не впоралися": в перезапущеному Зеленським ДБР заявили про "провал" 2019 року

Державне бюро розслідувань за підсумками минулого 2019 року відзвітувало про свою незадовільну роботу.

Відповідне повідомлення в середу, 1 січня, оприлюднила пресслужба. ДБР повідомило про низку виявлених "істотних порушень", які стосуються "організації діяльності підрозділів, взаємодії з правоохоронними органами", а також кадрового та технічного забезпечення.

У бюро визнали, що за підсумками 2019-го відомство "не впоралося з першочерговими завданнями і викликами сучасності".

Із метою "конструктивного обговорення шляхів подолання кризових явищ" у роботі бюро до співпраці запрошують громадськість.

Крім того, у ДБР від громадян чекають "ґрунтовної інформації про зловживання чиновників і правоохоронців, їх приховані активи, корупційні зв'язки" та ін. Вказується, що листи-повідомлення повинні містити чітко викладені факти й обставини, а також їх підтвердження.

Ілюстрація. ДБР Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL:

3 грудня детективи НАБУ затримали ексначальника Головного слідчого управління ГПУ і "праву руку" директора ДБР Ігоря Щербину на отриманні 75 тисяч доларів хабара.

На новину відреагував президент України Володимир Зеленський. Він заявив про необхідність оновлення керівництва ДБР і закликав Раду підтримати законопроєкт про перезапуск бюро.

Глава бюро Роман Труба відповів на звинувачення і заявив, що вони нібито мають певні неточності і водночас дискредитують репутацію очолюваного ним відомства.

27 грудня Володимир Зеленський звільнив Трубу з посади і призначив Ірину Венедіктову тимчасовою виконувачкою обов'язків глави ДБР.

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