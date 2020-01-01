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2 січня • оновлено в 02:47
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"Не впоралися": в перезапущеному Зеленським ДБР заявили про "провал" 2019 року

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Державне бюро розслідувань за підсумками минулого 2019 року відзвітувало про свою незадовільну роботу.

Відповідне повідомлення в середу, 1 січня, оприлюднила пресслужба. ДБР повідомило про низку виявлених "істотних порушень", які стосуються "організації діяльності підрозділів, взаємодії з правоохоронними органами", а також кадрового та технічного забезпечення.

У бюро визнали, що за підсумками 2019-го відомство "не впоралося з першочерговими завданнями і викликами сучасності".

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Із метою "конструктивного обговорення шляхів подолання кризових явищ" у роботі бюро до співпраці запрошують громадськість.

Крім того, у ДБР від громадян чекають "ґрунтовної інформації про зловживання чиновників і правоохоронців, їх приховані активи, корупційні зв'язки" та ін. Вказується, що листи-повідомлення повинні містити чітко викладені факти й обставини, а також їх підтвердження.

Ілюстрація. ДБР

Ілюстрація. ДБР

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Україна
Тег
Державне Бюро Розслідувань
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
А не пора их разогнать? Эта сволочь, "не справившись с работой", не спешит уйти сама! Нет! Она жаждет обговорить с общественностью свою уёбищность! Зе! Если ты хоть немного мужик. Гони их. Накуй всю эту дрянь!
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