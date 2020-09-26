У Чугуєві знайшли тіло ще одного загиблого в Ан-26

Вікторія Довгань Розслідування 09:27, 26.09.2020 Оновлено: 09:37, 26.09.2020

Станом на 9:00 26 вересня на місці падіння Ан-26 знайшли тіло ще одного загиблого в результаті катастрофи.

Про це повідомила пресслужба ДСНС. Рятувальники уточнили, що 23 жертву катастрофи знайшли під фюзеляжем повітряного судна.

Пошуки на місці трагедії в Чугуєві.
Telegram-канал "Харків 1654"
У Чугуїв прибули понад 60 рятувальників.
Telegram-канал "Харків 1654"

"Знайдено тіла 23 загиблих, 2 особи постраждало. 26 вересня о 09:00 під фюзеляжем знайдено тіло загиблого, пошуки ще двох осіб тривають. Від ДСНС залучено 62 представники особового складу та 10 одиниць техніки", – йдеться в повідомленні.

Станом на 9:00 26 вересня рятувальники знайшли 23 жертви Ан-26.
Пресслужба ДСНС
Тіло ще одного загиблого знайшли під фюзеляжем.
Пресслужба ДСНС
Вранці 26 вересня пошуки ще двох осіб тривали.
Пресслужба ДСНС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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