У Чугуєві знайшли тіло ще одного загиблого в Ан-26

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Розслідування
5,0 т.

  • Станом на 9:00 26 вересня кількість жертв зросла до 23

  • Ще одне тіло загиблого знайшли під фюзеляжем

  • Раніше в мережі показали фото екіпажу і курсантів, які були на борту Ан-26

Місце катастрофи Ан-26

Станом на 9:00 26 вересня на місці падіння Ан-26 знайшли тіло ще одного загиблого в результаті катастрофи.

Про це повідомила пресслужба ДСНС. Рятувальники уточнили, що 23 жертву катастрофи знайшли під фюзеляжем повітряного судна.

Пошуки на місці трагедії в Чугуєві.
У Чугуїв прибули понад 60 рятувальників.

"Знайдено тіла 23 загиблих, 2 особи постраждало. 26 вересня о 09:00 під фюзеляжем знайдено тіло загиблого, пошуки ще двох осіб тривають. Від ДСНС залучено 62 представники особового складу та 10 одиниць техніки", – йдеться в повідомленні.

Станом на 9:00 26 вересня рятувальники знайшли 23 жертви Ан-26.
Тіло ще одного загиблого знайшли під фюзеляжем.
Вранці 26 вересня пошуки ще двох осіб тривали.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаХарків