У Чугуєві знайшли тіло ще одного загиблого в Ан-26

Станом на 9:00 26 вересня на місці падіння Ан-26 знайшли тіло ще одного загиблого в результаті катастрофи.

Про це повідомила пресслужба ДСНС. Рятувальники уточнили, що 23 жертву катастрофи знайшли під фюзеляжем повітряного судна.

"Знайдено тіла 23 загиблих, 2 особи постраждало. 26 вересня о 09:00 під фюзеляжем знайдено тіло загиблого, пошуки ще двох осіб тривають. Від ДСНС залучено 62 представники особового складу та 10 одиниць техніки", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL: