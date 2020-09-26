У Чугуєві знайшли тіло ще одного загиблого в Ан-26
Станом на 9:00 26 вересня кількість жертв зросла до 23
Ще одне тіло загиблого знайшли під фюзеляжем
Раніше в мережі показали фото екіпажу і курсантів, які були на борту Ан-26
Станом на 9:00 26 вересня на місці падіння Ан-26 знайшли тіло ще одного загиблого в результаті катастрофи.
Про це повідомила пресслужба ДСНС. Рятувальники уточнили, що 23 жертву катастрофи знайшли під фюзеляжем повітряного судна.
"Знайдено тіла 23 загиблих, 2 особи постраждало. 26 вересня о 09:00 під фюзеляжем знайдено тіло загиблого, пошуки ще двох осіб тривають. Від ДСНС залучено 62 представники особового складу та 10 одиниць техніки", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 трапилася близько 20:45 в п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився при заході на посадку.
Спочатку повідомлялося, що на борту було 28 осіб, проте у ДСНС уточнили, що 27 – курсанта Олександра Харченка до польоту не допустили в останній момент.
В мережі оприлюднили список з іменами екіпажу літака ЗСУ Ан-26 і курсантів, які були на борту.