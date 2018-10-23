У Чорному морі затримали кримський корабель під прапором України: що відомо

У порту Бургаса (Болгарія) затримали судно "Шельф-Юг" із підробленими документами, яке випливало із окупованого Криму.

Корабель — у власності громадянки РФ, але для обходу європейських і українських санкцій, продовжував використовувати український прапор, отриманий ще до анексії півострова, повідомляє "Черноморская безопасность" із посиланням на дані групи "Інформаційний спротив — Крим".

"Воно не перебуває під технічним наглядом Регістру судноплавства України з 2011 року, але виходило у рейси в окупований Крим за підробними судовими документами", — зазначено у повідомленні.

За даними автоматичних ідентифікаційних систем, судно у вересні цього року проходило обслуговування у закритому морському порту Ялти, куди заходило також під прапором України.

"Шельф-Юг" також заходив у Ялту 3 липня 2018 року, надавши копії суднових документів, яких, за інформацією Реєстру судноплавства України, немає в базах даних і, судячи з усього, вони мають численні ознаки підробок.

"Ми бачимо приклад спроби, з одного боку, дискредитувати Регістр судноплавства України, а з іншого — вбити клин між нами і західними партнерами, представляючи уявні заходи "українських суден" у закриті порти Криму за підробленими документами", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше біля берегів Греції затримали українську яхту, на борту якої перебували 57 нелегальних мігрантів.