У Чорному морі затонув корабель з українцями: з'ясувалася причина трагедії

Аварії в Чорному морі вантажного судна з українцями на борту сталася через сильний удар хвилі.

Про це повідомив начальник Управління департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, передає "112 Україна".

"У територіальних водах Туреччини зазнало аварії вантажне судно, яке ходило під прапором Панами. В результаті удару хвилі судно не витримало, розламалося і почало тонути. Команда дала береговій охороні сигнал про порятунок", — розповів дипломат.

Нагадаємо, судно з 13 членами екіпажу затонуло біля берегів Туреччини в 80 кілометрах від міста Самсун. Загинули 6 людей, 4 з них виявилися громадянами України.

hurriyetdailynews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пірати напали на судно біля берегів Беніну в Гвінейській затоці, на борту якого знаходилися українці.