МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

У Чорному морі затонув корабель з українцями: з'ясувалася причина трагедії

2.9тЧитати матеріал російською

Аварії в Чорному морі вантажного судна з українцями на борту сталася через сильний удар хвилі.

Про це повідомив начальник Управління департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, передає "112 Україна".

"У територіальних водах Туреччини зазнало аварії вантажне судно, яке ходило під прапором Панами. В результаті удару хвилі судно не витримало, розламалося і почало тонути. Команда дала береговій охороні сигнал про порятунок", — розповів дипломат.

Новини
Судно затонуло в Чорному морі поблизу Туреччини: з'явилися трагічні дані про українців

Нагадаємо, судно з 13 членами екіпажу затонуло біля берегів Туреччини в 80 кілометрах від міста Самсун. Загинули 6 людей, 4 з них виявилися громадянами України.

У Чорному морі затонув корабель з українцями: з'ясувалася причина трагедії

hurriyetdailynews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пірати напали на судно біля берегів Беніну в Гвінейській затоці, на борту якого знаходилися українці.

Місце
Україна
Тег
Чорне море
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги