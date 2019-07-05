У Чорному морі перекинувся корабель: є загиблі

У п'ятницю, 5 липня, в Чорному морі поблизу селища Джубга Краснодарського краю перекинулося прогулянкове судно, в результаті чого двоє пасажирів загинули.

Про це повідомляє ТАСС. Спочатку говорилося, що всього на борту катамарана було 43 людини, 37 з них успішно доставили на берег (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Імовірно, на борту катера перебували 43 особи. 37 осіб доставлено на берег. За інформацією очевидців, інші шість осіб також були доставлені на берег. Організовано роботу із встановлення їх місця перебування", – повідомив представник МНС, при цьому не згадавши про загиблих.

Він уточнив, що на місце прибули підрозділ "Кубань-Спас" і рятувальники пляжу.

Однак пізніше з'ясувалося, що судно було перевантажене в 5 разів, а на борту було 55 осіб.

У Чорному морі перекинувся катамаран

У Чорному морі перекинувся катамаран

За даними директора пляжу, поруч з яким трапилася надзвичайна подія, Андрія Андрєєва, її причиною стало перевантаження корабля. Саме він повідомив про загибель відпочивальників.

"Це корабель "Атолл". У районі Блакитної бухти він перекинувся. Вся техніка, яка була, я її відправив на порятунок. Двоє загиблих. З перевантаженням. Близько 30 осіб було на борту. Точно не скажу, може, більше. Моя техніка, яка рятувала людей, забрала. Посадили на борт 25 осіб як мінімум. Можливо, більше. З ними привезли ще двох (загиблих). На будь-якій техніці не можна возити більше 12 осіб, щоб ви розуміли, для прогулянкових – не більше 12", – поділився він.

Катамаран для прогулянок (ілюстрація) pacificoyachts.com

Стало відомо, що загиблі – жінки, яких намагалися врятувати на березі медики.

В екстрених службах розповіли, що на борту перебували четверо дітей. Інцидент трапився в 100 метрах від берега. Стало відомо, що катамаран для прогулянок по воді належав приватній особі.

За даними TАСС, правоохоронці затримали власника судна. "Зараз проводиться дослідча перевірка за фактом перекидання прогулянкового катера", – повідомила помічник керівника Південного слідчого управління на транспорті СК РФ Анна Терземан.

Кубанские новости

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вантажне судно з українцями затонуло в Чорному морі біля берегів Туреччини. На борту були 13 членів екіпажу.

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