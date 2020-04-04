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4 квітня • оновлено в 18:46
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У Чорнобильській зоні спалахнула масштабна пожежа: в небо підняли літаки

2.6т
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У Чорнобильській зоні відчуження поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва 4 квітня спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомила пресслужба ДСНС. Інформація про верхову лісову пожежу на площі 20 га надійшла рятувальникам о 13:22.

"О 14:30 та о 14:53 два літаки АН-32П ДСНС вилетіли з м. Ніжин для гасіння пожежі... О 15:33 до місця пожежі вилетів вертоліт ДСНС МІ-8", – йдеться у повідомленні.

Пожежа у Чорнобильській зоні

Пожежа у Чорнобильській зоні

Пресслужба рятувальників

Всього до гасіння вогню залучено понад 90 пожежників і 18 одиниць техніки, з них від ДСНС 40 осіб особового складу та 8 машин. Працює авіація. Додатково до місця пожежі направлені 9 одиниць техніки та 40 рятувальників.

"Гасіння пожежі ускладнюється підвищеним радіаційним фоном на окремих ділянках горіння. Загрози населеним пунктам немає", – наголосили рятувальники.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Солом'янському районі Києва спалахнула масштабна пожежа в офісі на території одного із заводів. Надзвичайна подія трапилася на вулиці Вацлава Гавела.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Чорнобильська зона
Місце
Україна Чорнобиль
Теги
пожежа ГосЧС фотографии Чорнобильська АЕС
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