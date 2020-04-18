У Чорнобилі міг статися новий ядерний вибух: вчений заявив про небезпеку пожежі

Якби при масштабних пожежах у Чорнобильській зоні вогонь досяг сховища ядерних відходів, міг би статися новий ядерний вибух.

Про це в інтерв'ю "Фактам" заявив фахівець із моделювання поширення радіонуклідів у навколишньому середовищі, професор Іван Ковальц. Він зазначив, що мінімальний ризик цього існував.

"Я навіть собі уявити не можу, що б тоді сталося. Під час пожежі обговорювалися всілякі ризики, але про те, що може спалахнути сховище ядерних відходів, ніхто навіть не говорив. Є таке поняття, як "повторна критичність", тобто повторність ймовірності ядерної реакції... Ризик був. Мізерний, але був. Теоретично міг би статися навіть ядерний вибух. Це не виключено", – сказав вчений.

"Ніхто поки не знає, що станеться, якщо загориться сховище ядерних відходів. Але я думаю, що на таких об'єктах мають суворо дотримуватися заходів протипожежної небезпеки. Чисто елементарно: як могло б спалахнути сховище? Воно ж розташоване не посеред лісу. Навколо нього ні дерев , ні сухої трави – тільки залізобетонні плити", – вважає професор.

Він додав, що нові пожежі в Чорнобильській зоні більш небезпечні і відрізняються від пожеж 2015 року тим, що на цей раз вогонь поширювався по особливо забруднених ділянках.

"П'ять років тому не горів "рудий ліс", не було вогню в безпосередній близькості від реактора", – зазначив Ковальц.

Він заявив, що ця НП обернеться наслідками не тільки для Києва, а й усієї України.

"Це і наслідки для людей, які його гасять, для працівників зони, які звідти не можуть піти. Адекватно оцінити масштаби цієї катастрофи, на жаль, не дозволяє наука. Ми можемо говорити, наприклад, про те, що перенесення цезію, який піднімається в повітря під час пожежі, не носить для загрозливого характеру для жителів Києва. Його концентрація цього разу була нижча гранично допустимої.

Але не одним же цезієм "багата" Чорнобильська зона! Ми говоримо про цезій, тому що він добре вивчений. А стронцій, наприклад? Його набагато складніше виміряти, складніше спрогнозувати наслідки. А там є ще америцій, "гарячі частинки", – сказав Ковальц.

Він додав, що 8 квітня в Києві зафіксували концентрацію цезію на рівні 200 міллібеккерелей. Таких показників не було з 1993 року, якщо упустити безпосередньо момент вибуху Чорнобильської АЕС й деякий час після того.

Пожежа в ЧАЕС

Як писав OBOZREVATEL, 17 квітня в Чорнобильській зоні зафіксували нові осередки загоряння, які були повністю погашені раніше.