Головна Новини
15 вересня • оновлено в 09:29
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

У Чорне море ввійшов десантний корабель США: опубліковано фото

2.2т Читати матеріал російською

У суботу, 14 вересня, в акваторію Чорного моря увійшов десантний корабель ВМС США USNS Yuma. Влітку 2019-го року саме це судно доставило до Одеси батальйон американських морпіхів на навчання "Сі Бриз-2019".

Зараз Yuma, вочевидь, направляється до Грузії, з посиланням на моніторингову групу "Майдану закордонних справ" і "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" повідомив в Fаcebook головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко (щоб подивитися фото, доскролльте новину до кінця).

USNS Yuma

USNS Yuma

BlackSeaNews

USNS Yuma – це експедиційний швидкохідний транспорт-катамаран класу Spearhead. Був спущений на воду в 2016-му році. Довжина – 103 метра, ширина – 28,5 метрів. Yuma здатний розвивати швидкість до 43 вузлів (80 км/ч).

Новини
Росія влаштувала Україні нову блокаду в Чорному морі: що трапилося

Повна водотоннажність катамарана становить 2400 тонн, при цьому він може взяти на борт близько 300 морських піхотинців, а також 550 тонн різноманітного спорядження, включаючи танки і бойову техніку. Крім того, на Yuma є посадочний майданчик, яка дозволяє йому приймати на борт вертольоти.

Катамаран USNS Yuma

Катамаран USNS Yuma

BlackSeaNews

Катамаран USNS Yuma

Катамаран USNS Yuma

BlackSeaNews

Маршрут транспортника США

Маршрут транспортника США

BlackSeaNews

Як повідомляв OBOZREVATEL , в серпні 2019-го року Чорне море, з метою підвищити регіональну стабільність, відвідував ракетний есмінець 6-го флоту США USS Porter (DDG78).

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна
Теги
Чорне море НАТО
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
11
12
Смішно
10
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Ну наконец то, браття соседей по глобусу приплыли. Xoxлоцефалы, вылазь из схронов, можно немного погавкать на Россию.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Визг кокаинщицы скабеевой обеспечен,это же амеры хотят захватить хрущевки рюцьких ковры с молью туалеты во дворе и водку))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Ти Юджин
Ти Юджин
Как то расходились пендоссы по черному морю
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2

Блоги / думки

ads pixel