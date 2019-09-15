У Чорне море ввійшов десантний корабель США: опубліковано фото

У суботу, 14 вересня, в акваторію Чорного моря увійшов десантний корабель ВМС США USNS Yuma. Влітку 2019-го року саме це судно доставило до Одеси батальйон американських морпіхів на навчання "Сі Бриз-2019".

Зараз Yuma, вочевидь, направляється до Грузії, з посиланням на моніторингову групу "Майдану закордонних справ" і "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" повідомив в Fаcebook головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко (щоб подивитися фото, доскролльте новину до кінця).

USNS Yuma BlackSeaNews

USNS Yuma – це експедиційний швидкохідний транспорт-катамаран класу Spearhead. Був спущений на воду в 2016-му році. Довжина – 103 метра, ширина – 28,5 метрів. Yuma здатний розвивати швидкість до 43 вузлів (80 км/ч).

Повна водотоннажність катамарана становить 2400 тонн, при цьому він може взяти на борт близько 300 морських піхотинців, а також 550 тонн різноманітного спорядження, включаючи танки і бойову техніку. Крім того, на Yuma є посадочний майданчик, яка дозволяє йому приймати на борт вертольоти.

Катамаран USNS Yuma BlackSeaNews

Катамаран USNS Yuma BlackSeaNews

Маршрут транспортника США BlackSeaNews

Як повідомляв OBOZREVATEL , в серпні 2019-го року Чорне море, з метою підвищити регіональну стабільність, відвідував ракетний есмінець 6-го флоту США USS Porter (DDG78).

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