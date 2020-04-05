У Чернівцях в перестрілці вбито лідера банди наркоторговців "Пачу"

У суботу, 4 квітня, в Чернівцях на вулиці Воробкевича невідомий відкрив стрілянину, смертельно поранивши 33-річного місцевого жителя Євгена Боршана, відомого в кримінальних колах на прізвисько "Пача".

Про це повідомив у Facebook журналіст Василь Забродський з посиланням на оперативну інформацію Чернівецького управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Також він опублікував відео перестрілки з камери спостереження (щоб подивитися його, доскрольте новину до кінця).

Поранений Євген Боршан Скрін відео

Близько 13:00 на стоянці припаркувався автомобіль Toyota чорного кольору, з якого вийшли двоє чоловіків і пішли на зустріч третьому. Через кілька секунд з припаркованого трохи далі Mercedes Benz Vito білого кольору пролунали вистріли.

Чоловіки розбіглися, але потім один з них впав, тримаючись за живіт. Двоє інших підняли його, посадили на заднє сидіння Toyota і поїхали.

Пізніше в поліцію надійшов дзвінок від диспетчера 103, що в лікарню привезли чоловіка з вогнепальним пораненням, в руках у них були автомати.

Потерпілим виявився Євген Боршан, 1987 року народження, на прізвисько "Пача".

"Згідно з наявною інформацією, Боршан був лідером угруповання, яка на території Чернівецької області та міста Чернівці намагається повністю монополізувати весь наркотрафік і ринок збуту наркотиків. Крім цього група спеціалізується на вимаганнях, розбійних нападах, пограбуваннях, викраденнях і ін., в зв'язку з чим він мав конфлікти з іншими особами, які впливають на криміногенну обстановку в регіоні", – йдеться в повідомленні управління ДВБ.

Боршан помер у лікарні на операційному столі.

Автомобіль Mercedes Benz Vito знайшли повністю спаленим на сміттєзвалищі під Чернівцями.

Facebook Василя Забродського

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 березня в Києві невідомі влаштували стрілянину, після чого зникли на автомобілі Opel Omega бордового кольору.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!