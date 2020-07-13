У Чернівцях поліцейські жорстко затримали пенсіонера за стихійну торгівлю: відео обурило мережу

У Чернівцях правоохоронці жорстко, із застосуванням наручників, спробували затримати пенсіонера, який торгував продуктами на стихійному ринку.

Інцидент, який трапився 12 липня на вулиці Комарова, обурив не тільки очевидців, але й користувачів мережі. Відео опублікували на сторінці "Стопхам Буковина" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На оприлюднених кадрах видно, як поліцейські намагаються затримати літнього чоловіка за те, що він торгував продуктами на тротуарі й відмовлявся припинити правопорушення. Копи застосували наручники.

Водночас пенсіонеру стало зле. Присутні довкола люди вимагали припинити такі силові дії щодо людини похилого віку, а також викликати швидку. Незабаром копи таки зняли наручники – від них у чоловіка на руці залишилася рана.

У пресслужбі Управління патрульної поліції в Чернівцях заявили, що такі суворі заходи до пенсіонера були застосовані через те, що він відмовлявся покинути місце скоєння правопорушення, а також нібито висловлювався нецензурно і поводився агресивно.

"На громадянина складено адмінматеріали за ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство), ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) КУпАП, ст. 44-3 КУпАП (Порушення правил щодо карантину людей)", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мешканка Києва заявила, що її жорстоко затримали правоохоронці нібито за "порушення карантину" в зв'язку з епідемією коронавируса. Постраждала отримала множинні забої та гематоми.