У Чернігові біля пляжу знайшли два трупи: подробиці і фото

У Чернігові біля пляжу на Десні виявили трупи чоловіка та жінки з вогнепальними пораненнями.

Як повідомив заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін в Facebook, НП сталася ввечері в суботу, 17 серпня. З'ясувалося, що пару вбили, щоб вкрасти автомобіль "Chevrolet Ланос".

"Працівниками поліції по гарячих слідах вбивці, 1978 і 1989 р.н., були затримані. Це два покидька, раніше вже були засуджені, а затримали їх на автомобілі постраждалих.

При затриманні у підозрюваних були вилучені два предмети, схожі на автомати "Калашникова", два предмети, схожі на гранати "Ф-1", предмет, схожий на пістолет "ПМ" з глушником", - розповів Аброськін.

У Чернігові вбили двох людей заради автомобіля www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

У Чернігові вбили двох людей заради автомобіля www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

У Чернігові вбили двох людей заради автомобіля www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

У Чернігові вбили двох людей заради автомобіля www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

У Чернігові вбили двох людей заради автомобіля gorod.cn.ua

У Чернігові вбили двох людей заради автомобіля Чернігів оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Києві чоловік убив колишню дружину, перерізавши їй горло. Потім він намагався накласти на себе руки.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся