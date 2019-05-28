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/Розслідування

У Чернігівській області затримали небезпечного вбивцю-втікача

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У Чернігівській області затримали чоловіка, який утік із зали суду.

Чоловік покинув будівлю суду, поки судді були в дорадчій кімнаті, і розглядали його апеляцію, повідомляє прес-служба прокуратури Чернігівської області.

"Оцінюючи надані докази й передчуваючи незмінність позиції суду, під час перебування колегії суддів у нарадчій кімнаті, засуджений втік із залу судового засідання", – йдеться в повідомленні.

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Утікача розшукували майже два місяці й затримали тільки 25 травня. Нині він перебуває у Чернігівському СІЗО, де очікує виконання вироку й етапування.

Зазначається, що апеляційний суд залишив вирок суду попередньої інстанції в силі. Чоловіка засудили за навмисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України) і призначили йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Зокрема, встановлено, що в жовтні 2015 року його під час конфлікту "вистрілив в область голови потерпілого з гладкоствольної мисливської зброї". Поранений чоловік помер на місці події. Надалі засуджений скинув тіло загиблого з мосту в русло річки Удай.

Втеча із залу суду

Втеча із залу суду

Без Табу

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з Голосіївського районного суду втік підозрюваний у вбивстві. Чоловікові вдалося втекти просто із залу засідань.

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Місце
УкраїнаЧернігів
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