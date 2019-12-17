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17 грудня • оновлено в 08:28
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/ Розслідування

У Чернігівській області розбився автобус, що їхав до Москви: багато жертв та постраждалих

2.1т
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Увечері, 16 грудня, в Чернігівській області зіткнулися вантажівка і пасажирський автобус сполученням Херсон – Москва.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, в ДТП загинули три людини і ще 15 отримали поранення.

"16 грудня о 22:40 поблизу с. Мости Бахмацького району сталося зіткнення вантажного автомобіля і пасажирського автобуса сполученням Херсон – Москва", – йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що рятувальники залучалися для деблокаціі постраждалих. Подробиці не повідомляються.

ДТП на Чернігівщині

ДТП на Чернігівщині

ДСНС

ДТП на Чернігівщині

ДТП на Чернігівщині

ДСНС

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Житомирщині на трасі Київ – Чоп перекинувся пасажирський автобус, що курсував з Дніпра в Польщу. В результаті аварії постраждали чотири людини.

Також в Нижегородської області (Росія) перекинувся автобус з 40 пасажирами.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна Чернігів
Теги
ДТП ГосЧС
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
А не пох куда он ехал?не журналысты а вшивые твари
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Діденко Валерій
Діденко Валерій
И тут винторогие калоцапы гадят своими комментами.
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Хо Хол
Хо Хол
Ну раз к ахресору ехали, то не жалко
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