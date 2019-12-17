У Чернігівській області розбився автобус, що їхав до Москви: багато жертв та постраждалих

Увечері, 16 грудня, в Чернігівській області зіткнулися вантажівка і пасажирський автобус сполученням Херсон – Москва.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, в ДТП загинули три людини і ще 15 отримали поранення.

"16 грудня о 22:40 поблизу с. Мости Бахмацького району сталося зіткнення вантажного автомобіля і пасажирського автобуса сполученням Херсон – Москва", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що рятувальники залучалися для деблокаціі постраждалих. Подробиці не повідомляються.

ДТП на Чернігівщині ДСНС

ДТП на Чернігівщині ДСНС

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Житомирщині на трасі Київ – Чоп перекинувся пасажирський автобус, що курсував з Дніпра в Польщу. В результаті аварії постраждали чотири людини.

Також в Нижегородської області (Росія) перекинувся автобус з 40 пасажирами.

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