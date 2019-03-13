У Черкаській області зухвало вбили сім'ю підприємців

У Звенигородці Черкаської області невідомий застрелив подружню пару. Трагедія сталася ввечері 12 березня.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook перший заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін, зловмисник проник до приватного будинку пенсіонерів після 21:00 вівторка. У момент нападу в приміщенні перебували чоловік і жінка, 1951 і 1961 р.н., а також 90-річна мати потерпілої.

За словами Аброськіна, злочинець вимагав гроші, погрожуючи зброєю. Коли пенсіонери почали чинити опір, вистрілив у них.

Будинок у Звенигородці, де сталося вбивство Facebook В'ячеслава Аброськіна

"Вже будучи тяжко пораненими, чоловік зміг набрати номер доньки, передати телефон дружині, яка змогла сказати, що на них скоєно напад", — написав перший заступник голови Нацполіціі. Постраждалі померли в лікарні.

Він додав, що сім'я займалася бізнесом — на місцевому ринку тримали два магазини.

Станом на ранок 13 березня на місці події працюють правоохоронні органи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці 2018 року подібна трагедія сталася в Дніпрі. В ніч з 13 на 14 грудня в приватному будинку були знайдені тіла сімейної пари з вогнепальними пораненнями в голову. Пізніше з'ясувалося, що загиблі — місцеві підприємці, які недавно продали квартиру.

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