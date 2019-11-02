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2 листопада • оновлено в 10:13
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Плакав і кликав маму: у Черкасах сталась страшна аварія

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У Черкасах розі вулиць Благовісна та Грушевського сталась смертельна ДТП, внаслідок якої загинула 35-річна жінка.

Трагедія трапилась 1 листопада близько 21:30. Водій автомобіля ВАЗ-2107 скоїв зіткнення зі Skoda Octavia. Про це на Facebook-сторінці повідомляє Патрульна поліція Черкаської області.

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ДТП у Черкасах

ДТП у Черкасах

Facebook / Vlad Samofal

Пасажирка першого авто отримала травми, не сумісні з життям, медикам, що прибули на місце події, залишилось лише констатувати смерть. Разом з нею та чоловіком в машині перебував 4-річний хлопчик. Медики й патрульні помітили дитину на узбіччі. Малий плакав і кликав маму.

ДТП у Черкасах

ДТП у Черкасах

Facebook / Vlad Samofal

ДТП у Черкасах

ДТП у Черкасах

Facebook / Vlad Samofal

Його, а також двох чоловіків, 17 та 22 років, які знаходились в салоні Skoda, ушпиталили.

Наразі поліцейські з’ясовують обставини ДТП.

Як писав OBOZREVATEL, авто збило коляску з дитиною в Черкасах: момент потрапив на відео.

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Місце
Україна Черкаси
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