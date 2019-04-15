У Черкасах сталося масове отруєння дітей: що відомо

У Черкасах 75 учнів школи №1 отруїлися невідомою речовиною. За інформацією медиків, загрози для їхнього життя немає.

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я, 38 дітей госпіталізовані в Черкаську обласну дитячу лікарню.

Стан 23 госпіталізованих медики оцінюють як легкий, інші 15 перебувають у стані середньої тяжкості.

24tv

Ще 37 дітей отримали медичну допомогу амбулаторно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в дитячому таборі під Києвом раніше отруїлися 12 дітей, одна з яких померла.

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