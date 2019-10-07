У Черкасах учасник автоперегонів збив глядача: момент потрапив на відео. 18+

На автоперегонах у Черкасах машина вилетіла в натовп глядачів і збила одного з них. Його госпіталізували з серйозними травмами.

За інформацією поліції, водій не впорався із керуванням, пише видання "Про все" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. 18+). Опублікований запис показує, що потерпілого підкинуло вгору.

Спікерка поліції Черкаської області Зоя Вовк зазначила, що дозвіл на проведення змагань міськрада дала без узгодження з ними.

У Черкасах учасник автогонок збив глядача Про все

Автоперегони почалися ще 6 жовтня, уточнили правоохоронці. Про потерпілого відомо, що він 1988 року народження.

Як писав OBOZREVATEL, у вересні в місті Бориспіль Київської області патрульні поліцейські зловили 21-річного озброєного пістолетом водія-гонщика, який їхав без документів і з перевищенням швидкості.

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