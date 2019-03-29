У Черкасах накрили масштабну схему підкупу виборців: фото та відео

У п'ятницю, 29 березня, поліція Черкас зафіксувала підкуп виборців представниками одного з кандидатів у президенти України.

Як інформує прес-служба правоохоронців, повідомлення про те, що в одному з офісних приміщень у центрі міста відбувається підкуп, надійшло на лінію "102" (щоб подивитися відео, поскрольте сторінку вниз).

"Прибувши на місце події на вулиці Святотроїцькій, наряд патрульної поліції виявив велику кількість громадян, які стояли в "живій" черзі біля офісу", — йдеться в повідомленні.

На місці поліцейські знайшли гроші в сумі понад 1,6 мільйона гривень (в основному номіналом по 500 гривень) і майже 12 тисяч доларів США.

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"У будівлі, де, за попередньою інформацією, роздавали кошти в обмін на зобов'язання віддати свій голос 31 березня за кандидата П., патрульні виявили обладнане офісне приміщення з комп'ютерною технікою та коробками грошей на столах", — уточнили в прес-службі.

Крім того, на місці була знайдена документація з персональними даними громадян — відомості зі списками, де навпроти прізвища значилися суми від 2 до 4500 гривень.

На місці працювала слідчо-оперативна група, речові докази, які можуть свідчити про підкуп виборців, вилучили. Правоохоронці опитали громадян, які перебували в офісному приміщенні та біля нього.

"Вирішується питання про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформації про кримінальне правопорушення, передбачене ст. 160 (Підкуп виборців) КК", — підсумовано в повідомленні.

npu.gov.ua

npu.gov.ua

npu.gov.ua

npu.gov.ua

npu.gov.ua

npu.gov.ua

npu.gov.ua

npu.gov.ua

npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дубно Рівненської області правоохоронці затримали місцевого учасника мережі підкупу за одного з кандидатів у президенти України. У нього знайшли 2,5 млн грн готівки.

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