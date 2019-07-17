Скандал за скандалом: у Черкасах кандидат вирішив розіграти карту "скривдженого"

Дмитро Кухарчук, який балотується в Раду по округу №194 в Черкасах, є учасником низки кримінальних проваджень.

Про це повідомила регіональна прокуратура після того, як кандидат заявив у ЗМІ, нібито силовики перешкоджають його виборчій кампанії і намагаються "зняти його з виборів".

У відомстві наголосили, що кримінальні провадження були розпочаті до того, як Центральна виборча комісія зареєструвала Кухарчука на вибори в Раду.

"Кухарчуку Д. В. оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство) в нанесенні тілесних ушкоджень жителям с. Рацеве Чигиринського району Черкаської області під час зборів жителів села 03 червня 2016", – повідомили в прокуратурі.

Напад у с. Рацеве Прес-служба прокуратури Черкаської області

Також Кухарчук є підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом грубого порушення громадського порядку, вчиненого групою осіб у розважальному закладі "Cherkassy Bierstube" у Черкасах 22 лютого 2018. Провадження відкрито за ст. 296 ч. 2. Зокрема, учаснику політичної гонки інкримінується нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості громадянину К. – учаснику антитерористичної операції.

Досудове розслідування завершено скеруванням обвинувального акту в Соснівський районний суд Черкас для розгляду.

Крім того, Кухарчук підозрюється в організації масових заворушень (ст. 294 КК), що мали місце в Черкасах 9 березня 2019. У результаті тілесні ушкодження отримали 25 співробітників поліції.

Відзначимо, що Кухарчука на виборах підтримує нинішній міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, щодо якого проводяться слідчі дії за фактом декларування недостовірної інформації.

Раніше Бондаренко раптово відмовився підтримати кандидатку по округу №194 від партії "ВО Батьківщина" Світлану Кузьмінську.

Зліва направо: мер Анатолій Бондаренко та Дмитро Кухарчук nazar viv

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кухарчука раніше внесли в базу українського добровольчого центру "Миротворець" після зіткнень із поліцією 9 березня нинішнього року.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!