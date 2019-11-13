У Черкасах автівка знесла стовп і загорілась. Фото, відео

У Черкасах водій "Seat Toledo" не впорався з керуванням та в’їхав в електроопору. Вона впала і перекрила дорогу, а сам автомобіль – загорівся.

Як повідомили на Facebook-сторінці обласної Патрульної поліції, внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Аварія трапилась лизько опівночі 13 листопада

27-річний водій намагався довести, що випив пива після аварії. На огляді у нарколога стан алкогольного сп’яніння підтвердився.

Водій "Seat Toledo" в'їхав у електроопору Патрульна поліція Черкаської області

Через зіткнення зі стовпом, у моторному відсіку автівки виникло загорання. Гасити його приїжджали рятувальники.

За інформацією Facebook-спільноти "За кермом Черкаси", рух транспорту був обмежений, оскільки електроопора впала на всю ширину проїжджої частини.

На винуватця події поліцейські склали адмінпротоколи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, житель Черкащини під час сварки з братом розбив йому голову. А коли до постраждалого приїхала бригада "швидкої допомоги" – напав на неї.

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