Гастарбайтери і бюджетники: хто отримує російські паспорти на Донбасі

Російські паспорти, які видають на тимчасово окупованих територіях Донбасу, користуються популярністю у гастарбайтерів, які працюють у Росії.

Тепер у "ДНР" і "ЛНР" з'їжджаються громадяни країн Середньої Азії, реєструються, отримують "документи Л/ДНР", а потім російський паспорт. Детальніше у матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

За російськими паспортами до "Л/ДНР" приїздять заробітчани;

"Бюджетників" окупованого Донбасу змушують отримувати російські паспорти;

З весни в "ЛНР" перестануть видавати пенсії тим, у кого немає "республіканського" паспорта.

У чергах за паспортом з'явилися таджики і киргизи

Жителі Донецька і Луганська розповідають, що біля центрів, де видають "паспорти" "Л/ДНР", почали з'являтися люди східної зовнішності.

Черга за паспортами у Луганську Нова газета

"Прийшла, а там стоять кілька людей схожих на таджиків. Кажуть, ціла сім'я. Виявляється, вони тепер теж хочуть отримувати паспорти Росії за спрощеною процедурою. Люди скаржаться, що через них черги виросли і хабарі за те, щоб швидше тебе просунули у черзі – теж", – розповідає пенсіонерка Лідія Василівна.

За її словами, вартість просування у черзі зараз становить 2000 рублів.

А Віктор Осипенко з Донецька розповів OBOZREVATEL, що у них в будинку, в одній з квартир навіть оселилися киргизи. "Двоє молодих хлопців, вони російською майже нічого не розуміють. Я спілкувався з господинею цієї квартири.

Вона пенсіонерка, їй порадили прописати у себе цих хлопців. Заплатили по 100 доларів за кожного. Вони тут поживуть, поки отримають паспорти "ДНР". А потім подадуться на російський паспорт за спрощеною процедурою, після цього вони випишуться і поїдуть працювати до Москви", – каже донеччанин.

Перед отриманням паспорта РФ треба почитати Конституцію і послухати гімн Росії РИА Новости

Як розповідає Віктор Осипенко, їм у Москві легально влаштуватися на роботу без російського документа складно. Як нелегальним мігрантам їм не доплачують, ображають. А з паспортом все набагато простіше. Потім вони зможуть перевезти в РФ і свої сім'ї.

"Щоправда, для цього їм ще доведеться прописатися у Москві, а це теж грошей коштує. Але, мабуть, це краще, ніж нічого", – каже пенсіонер.

Вчителів змушують отримувати документ РФ під страхом звільнення

Також жителі окупованих територій Донбасу скаржаться, що їх насильно змушують отримувати російські паспорти. Особливо це стосується бюджетників.

У школах Донецька вчителів змушують отримувати російські паспорти

"Нас зібрали у школі і оголосили, що ми зобов'язані отримати паспорти Росії, під загрозою звільнення. І директор регулярно всіх опитує – чи подали ми документи? Вчителі дуже обурювалися, навіть кричали, тому що багатьом це не потрібно, особливо після того, як почалися якісь зрушення у переговорах. Ми впевнені, що сюди повернеться українська влада, так навіщо нам взагалі ці російські документи?", – розповіла OBOZREVATEL одна із вчительок донецької школи, яка попросила не називати її даних.

Жінка скаржиться, що звільнення – це серйозний аргумент, і якщо до цього дійде, то їм доведеться йти спочатку по паспорт "ДНР", а потім і РФ. "Знайти роботу хоча б за такі мізерні гроші, як у вчителів зараз у Донецьку, важко. Хоча половина фахівців поїхала, але і у школах дітей набагато менше. Тому кожен тримається за свою роботу. А звільнити у нас можуть за одну хвилину, тут правди не знайдеш", – скаржиться педагогиня.

Така сама ситуація і серед лікарів, їх також під загрозою звільнення змушують іти по російські документи. "Наш головний лікар сказав, щоб через місяць усі йому показали нові паспорти або надали докази, що подали документи на отримання паспорта. Частина лікарів із задоволенням побігла, а інші просто тихенько тягнуть час, сподіваючись, що щось зміниться", – каже медсестра однієї з донецьких лікарень.

Нова газета

Пенсіонерам без "паспорта ЛНР" обріжуть пенсії

Отримувати паспорти "ЛНР" змушують пенсіонерів із Луганська. Під приводом того, що з весни наступного, 2020 року, виплачувати пенсії будуть лише за "місцевим" документом. Тим, у кого його не буде, просто припинять виплати. Пенсіонери невдоволені, оскільки їм важко стояти у чергах. До того ж у "пенсійному фонді ЛНР" заявили, що стаж роботи на мирній території України з 1 квітня 2015 року враховувати не будуть. Це стосується тих українців, які захочуть оформляти пенсію в "ЛНР".

Щоправда, українські паспорти у них не забирають. В результаті люди похилого віку можуть спокійно отримувати дві пенсії.

Людей з Луганська автобусами перевозять до РФ для отримання російського паспорта Громадське

Нещодавно у "республіках" провели так званий перепис населення, що також налякало людей. "Мало хто розуміє, навіщо це потрібно. Наприклад, мої батьки таких переписувачів на поріг не пустили. А ось бабуся і дідусь дуже старенькі, вони подумали, що прийшов листоноша, і відчинили двері. Переписувачі цікавилися не тільки ними, але і сусідами, хто тут живе, хто виїхав. Що це за перепис такий, кому він потрібен – незрозуміло", – обурюється у коментарі OBOZREVATEL переселенка Валентина Симоненко.

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